Не все владельцы электромобилей проезжают на них 90000 км

В Германии было проведено независимое исследование VDI Gesellschaft Fahrzeug, согласно результатам которого проехав 200000 км, электромобили вредят экологии значительно меньше, чем бензиновые или дизельные автомобили. Этому не мешает даже тот факт, что производство электромобилей является более грязным.

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Переломным моментом является отметка в 90000 км. Если электромобиль столько не проедет, он не сумеет компенсировать загрязнение в процессе его производства более экологичной работой после.

Конечно, все электромобили, аккумуляторы, производственные процессы разные, поэтому речь идёт о приблизительном среднем значении. Проехав 200000 км, электромобиль выбросит в атмосферу 24,2 тонны CO2. Это на 36% меньше по сравнению с дизельным автомобилем, который выбрасывает 33 тонны. Гибридный автомобиль выбрасывает на 0,6 тонны больше, чем обычный электромобиль.

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