Владельцам отзываемых автомобилей не потребуется доставлять свои машины в сервисные центры – соответствующее обновление программного обеспечения будет выпущено дистанционно по требованию регулирующих органов.

Tesla выпустила новую версию программного обеспечения для своих электромобилей, которое в этот раз не расширяет функционал, а наоборот призвано значительно ограничить возможности беспилотного вождения. Автопроизводитель пошел на беспрецедентный отзыв около 2 миллионов автомобилей, что составляет практически весь парк электрокаров Tesla, проданных на территории США. Благодаря возможности обновления ПО по воздуху (OTA) автовладельцам не придётся тратить время на посещение сервисных центров, но после этого обновления автономные функции вождения станут намного хуже.

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Причина столь масштабного отзыва электромобилей – двухлетнее расследование, проведённое Национальным управлением по безопасности движения на трассах США (NHTSA). В ходе проверки NHTSA проанализировало более 1000 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей Tesla при включенном режиме автопилота. Специалисты выяснили, что текущий "автопилот" недостаточно надёжен для полностью автономного управления транспортным средством и к тому же создает у водителей иллюзию безопасности. Это приводит к потере концентрации и внимательности на протяжении длительного времени, в течение которого система автопилота допускает критические ошибки.

Tesla по умолчанию оснащает все свои электромобили базовой версией автопилота, а расширенный автопилот предлагается за дополнительную плату в 6000 долларов США. Также клиентам доступен полностью автономный режим вождения (FSD), который стоит 12 000 долларов. Специалисты считают, что ужесточение ограничений автопилота после обновления только снизит спрос на эти дорогостоящие опции. Согласно заявлению NHTSA, компания Tesla дала согласие на модификацию работы системы автоматического поддержания полосы движения (Autosteer) как в стандартном автопилоте, так и в режиме FSD. По мнению ведомства, Tesla пока не способна эффективно отслеживать бдительность водителя, несмотря на многочисленные предупреждения о необходимости сохранять контроль над автомобилем. Многим автовладельцам Tesla известно, что даже нерегулярные касания рулевого колеса часто игнорируются системой автопилота.

Система полного автономного вождения (FSD) Tesla обещает довезти вас до места назначения полностью автономно, но технология ещё далека до совершенства.

После установки последнего обновления электромобили Tesla Model S, Model X, Model 3 и Model Y будут значительно чаще проверять внимательность водителя во время движения в автоматическом режиме. Если система обнаружит, что водитель отвлекся, она отключит автопилот и заставит его взять на себя ручное управление автомобилем. Автопилот также может отказаться активироваться, если дорожные условия не не соответствуют требованиям. Tesla утверждает, что обычная система автопилота предназначена для использования на автомагистралях, но она часто позволяет водителям активироваться и в условиях городского движения. Обновление по воздуху будет распространяться в течение ближайших недель, и все владельцы должны получить письмо с разъяснениями по поводу отзыва до 2024 февраля.

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Компания Tesla продолжает активную разработку технологий полностью автономного вождения, но при этом в новых моделях производитель постепенно отказывается от ряда датчиков: сначала это коснулось радаров, а затем – ультразвуковых датчиков. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) заявило, что продолжает расследование и будет следить за всеми действиями Tesla. Данный инцидент далеко не первый случай отзыва компонентов автопилота и, вероятно, не последний. Так, ранее компании уже приходилось корректировать алгоритмы работы системы FSD, поскольку в отдельных сценариях она допускала нарушения правил дорожного движения.