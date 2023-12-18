В аппарате Honor Magic 6 ожидается беспроводная зарядка и рейтинг защиты IP68

Сохраняя дизайн ранее выпущенного смартфона Honor Magic 5, выходящая в скором времени ему на смену серия 6-го поколения принесёт ряд новшеств. В состав этой серии должны войти модели Magic 6, Magic 6 Pro и Magic 6 Ultimate. Совместно с Porche Design ограниченным количеством должны быть также представлены специальные версии аппаратов Honor Magic 6 Pro и Magic 6. Недавно появились сведения о возможных характеристиках стандартного варианта устройства.

Согласно этим сведениям, смартфон будет работать на более современном процессоре, вырастет объём оперативной памяти и хранилища. Основная камера получит поддержку оптической стабилизации изображения. Также ожидается наличие беспроводной зарядки и защиты от воды и пыли уровня IP68. Всё это призвано сделать устройство более привлекательным для потенциальных покупателей.

реклама

Более ранние утечки данных рассказывали о модели Honor Magic 6 Pro. Здесь нам предстоит увидеть панель OLED формата QHD 2K с вырезом под две передних камеры. Ожидается наличие процессора Snapdragon 8 Gen 3 и поддержка спутниковой связи. Также здесь должна быть модель искусственного интеллекта с поддержкой 7 млрд параметров. Устройство будет работать на системе Android 14 с программной оболочкой Magic OS 8.0.

Стандартная версия получит телеобъектив-перископ 160 Мп с возможностью регулировки апертуры. Основная камера будет работать на сенсорах OV50H или OV50K и обладать технологией LOFIC (Lateral Overflow IntegereatioN Capacitor). Мощность проводной зарядки должна составлять 66 Вт.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Анонс этих устройств ожидается в конце января в Китае.