Были опубликованы характеристики смартфона 90 GT, а также схематическое изображение планшета Pad 9 от Honor.

Предполагается, что Honor, китайский производитель бытовой электроники, вскоре после выпуска флагманской серии 100 представит на рынок несколько новых устройств. Среди них будут планшет Pad 9 и смартфон 90 GT. Уже сейчас были опубликованы характеристики данного смартфона, а также схематическое изображение планшета Pad 9.

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Изображение планшета Honor Pad 9 позволяет понять общую концепцию его задней панели. На задней части планшета располагается круглый модуль камеры с одной камерой внутри. Вокруг камеры виден кольцеобразный контур, напоминающий такой же элемент как у смартфона Honor 90 GT. Логотип Honor находится в центре задней панели. Данный планшет Pad 9 был сертифицирован органом по сертификации TDRA в прошлом месяце, что подтверждает его готовность выйти на международный рынок.

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В отношении смартфона Honor 90 GT, недавняя информация указывает на его наличие на веб-сайте Honor Mall (который в настоящее время удален). Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2, 24 ГБ оперативной памяти и OLED-дисплеем с разрешением 1,5 КБ. По сообщению, полученному ранее, смартфон Honor 90 GT будет иметь дисплей с защитой глаз и фронтальную камеру с центральным отверстием. Предполагается, что устройство будет обрамлено пластиковой рамкой и иметь плоские боковые панели. На задней панели устройства, вероятно, будет размещена двойная камера с оптической стабилизацией изображения и разрешением 50 МП.