На Android внутри приложений можно будет выбирать не только локальные изображения

На Android-устройствах компания Google собирается сделать более доступным перенос фотографий из библиотеки фотографий Google Фото в другие приложения. Системное средство выбора фотографий теперь предлагает брать их из сервисов облачного хранения данных.

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Ещё в Android 13 появился изменённый системный инструмент выбора фотографий, где можно импортировать снимки без запроса разрешения приложению просмотра библиотеки фотографий. Android предлагает специальный интерфейс, где показаны хранящиеся на устройстве фотографии, а приложение может получать доступ только к выбранным пользователям фотографии.

Помимо локального хранения фотографий, многие пользователи предпочитают облачные хранилища. Именно для них Google готовит обновления. В интерфейсе выбора фотографий появилась опция «Облачное медиа-приложение», благодаря которой можно выбрать облачные хранилища, из которых можно вставлять фотографии в другие приложения. Пока есть поддержка Google Фото, но со временем могут появиться и другие облачные хранилища.

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Пока не ясно, когда данная опция станет распространена на всех устройствах на Android. На Android 14 её в настоящее время можно активировать вручную.