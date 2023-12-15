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Fantoci
Google добавила режим ремонта и диагностическое приложение на телефоны Pixel
Починить телефон Pixel стало проще, чем когда-либо.

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Линейка смартфонов Google Pixel в 2023 году пополнилась рекордным количеством моделей за всю историю. Среди них новые Pixel 8 и 8 Pro, бюджетный Pixel 7a и очень дорогой Pixel Fold. А ещё Pixel Tablet - первый Android-планшет от компании Google с 2015 года, когда вышел Pixel C. Под занавес этого тяжелого года инженеры компании сосредоточились на повышении ремонтопригодности своих устройств. В последней версии Pixel Feature Drop добавлен долгожданный режим ремонта, а также новые функции с подробной документацией для самостоятельного восстановления сломанного телефона.

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В составе последнего декабрьского обновления Pixel Feature Drop появились новые возможности. Если вы еще не установили его, то загляните в меню обновлений. После установки новые устройства Pixel получат режим ремонта. При его активации телефон переходит в защищённое состояние, которое позволяет специалистам по ремонту получить доступ к аппаратному и программному обеспечению телефона, сохраняя при этом ваши данные в безопасности. Ранее в этом году компания Samsung добавила аналогичную функцию в телефоны Galaxy.

Чтобы активировать режим ремонта (Pixel 5a и новее), просто перейдите в Настройки > Система > Режим ремонта. Для активации этой функции вам потребуется как минимум 2 ГБ свободного места, а для активации режима восстановления потребуется отключить экран безопасной блокировки. После перезагрузки в режиме восстановления на телефоне останется лишь несколько приложений Google без доступа к вашему контенту или файлам. После завершения ремонта вы можете выйти из режима восстановления и пользоваться телефоном в обычном режиме. Все ваши данные будут сохранены, поэтому не стоит бояться сброса устройства до заводских настроек.

Новое приложение Pixel Diagnostic.

Если вы не уверены, нуждается ли ваш телефон в ремонте, теперь в устройствах Pixel есть встроенное диагностическое приложение. Он не будет отображаться в списке приложений, если вы не находитесь в режиме восстановления. Чтобы получить к нему доступ, набор номера и введите код *#*#7287#*#*. Приложение дает возможность проверить каждый элемент аппаратной части Pixel, например, камеры, акселерометр, радио Wi-Fi, дисплей, датчик отпечатков пальцев и многое другое. Также предусмотрен полный тест устройства, который проведёт пользователя через проверку каждого элемента, чтобы точно определить неисправность. Он также поможет убедиться, что телефон был отремонтирован качественно после возврата из сервисного центра.

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Теперь есть возможность отремонтировать телефон Pixel самостоятельно. Google впервые опубликовала подробные инструкции по ремонту для всех владельцев смартфонов. В этих документах перечислены все компоненты и объясняется, как полностью разобрать устройство. Партнёрство Google с iFixit позволяет приобрести оригинальные запчасти устройства для самостоятельной замены. Однако полные инструкции доступны пока только для моделей Pixel 8, Pixel 8 Pro и Pixel Fold.

#google #google pixel #pixel 8 #pixel fold #pixel feature drop
Источник: blog.google
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