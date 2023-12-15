Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Google упрощает ремонт телефонов Pixel
С помощью улучшенных руководств "Сделай сам" и нового инструмента диагностики

реклама

Когда наши телефоны выходят из строя, это очень неприятно, а возможность определить проблему и быстро ее устранить - это то, что не всегда является само собой разумеющимся. Однако Google предпринимает шаги, чтобы улучшить этот процесс для владельцев телефонов Pixel.

В прошлом году Google сотрудничала с iFixit, чтобы облегчить покупку запасных частей для телефонов Pixel, если они хотят сделать ремонт своими руками, а теперь она выпускает еще больше инструментов.

реклама

Во-первых, новое приложение Pixel Diagnostics будет доступно на устройствах Pixel. Оно будет выполнять тесты на вашем телефоне, чтобы проверить, все ли работает так, как нужно. Помимо выявления потенциальных проблем с телефоном, вы также сможете использовать приложение Pixel Diagnostics после ремонта, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Чтобы запустить приложение Pixel Diagnostics на телефоне Pixel, вам нужно открыть приложение "Телефон" и набрать на клавиатуре *#*#7287#*#*. Это автоматически запустит вас в программу диагностики.

К сожалению, приложение сообщило нам, что "в настоящее время оно предназначено только для использования в Соединенных Штатах", когда мы попытались получить доступ к нему с помощью нашего Pixel 6, но есть надежда, что Google вскоре распространит доступ на глобальном уровне. 

В собственном руководстве пользователя Google для этого инструмента даже указано, что он доступен в "США, Великобритании, Канаде, Австралии и европейских странах или регионах, где доступны телефоны Pixel" - так что будем надеяться, что он очень скоро появится в перечисленных здесь местах.

РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ ПОЛУЧИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ

Google также обновила свои руководства по ремонту "сделай сам", чтобы сделать их более понятными и простыми, если вы решите устранить проблему самостоятельно.

В настоящее время руководства доступны для Pixel 8 и Pixel 8 Pro - есть ссылка на загрузку и для Pixel Fold, что мы и сделали на момент написания статьи, но все, что мы получили, это одностраничный документ с надписью "Placeholder attachment for Pixel Fold repair manual". Будем надеяться, что Google вскоре добавит соответствующее руководство на свой сайт помощи.

Компания также отмечает, что "продолжит загружать руководства по ремонту для предыдущих и будущих устройств в ближайшие месяцы".

Однако прежде чем приступать к ремонту "сделай сам", следует предупредить. Google отмечает, что "самостоятельный ремонт не рекомендуется, если вы не являетесь взрослым человеком, обладающим техническими знаниями и опытом для безопасного ремонта электронных устройств. Если вы решили выполнить ремонт самостоятельно, вы соглашаетесь принять на себя риск, связанный с таким ремонтом". 

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Короче говоря, если вы что-то испортите, то не получите никакой гарантии. 

#смартфон #google #pixel #ремонт телефонов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики получили возможность бесплатно получить доступ к Gemini Pro от Google
Большая утечка раскрывает официальные изображения и характеристики ROG Phone 8 и версии Pro
Google добавила режим ремонта и диагностическое приложение на телефоны Pixel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
18
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
5
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
3
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
84
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
8
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+
В Южной Корее встревожены полётами российской и китайской авиации в регионе
2
Исследователи впервые наблюдали деление космического ядра
+
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
7

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
59
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
7
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
93
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
47

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:49
Сглотнул? Да ты просто тру-укр. Смотри, чтоб не опоносился по утру. ггг
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
ЧatoБoт
20:48
Да ты в свою панамку загляни, там столько вкусных цобачьих писюнов тебе люди наскиродовали, хавай без остановки, голодоморец.
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
Апшеронский скакел
20:41
У тебя больного крыша едет, хотя ты родился таким
Олимпийский комитет России не будет финансировать спортсменов, которые поедут на Игры в Париж в нейтральном статусе
devchidable
20:40
Комменатор, а вы про какой Storm Shadow пишите?
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
Kira625
20:39
Принцип там такой же как и первых пороховых пушек и ружей, другого пока не придумали ;)
Российская армия продемонстрировала эффективную работу новых комплексов 2с38 "Деривация-ПВО"
mayday30
20:38
Этот тул будет переписывать: https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/syclomatic-new-cuda-to-sycl-code-migration-tool.html
Гендиректор Intel призвал индустрию отказаться от использования CUDA
Yilec
20:38
Железяка непростая - аппаратурой и датчиками напичканная.
Army Recognition: Западные санкции не работают – РФ в 3 раза увеличила производство танков Т-90М
Андрей Ерлеставов
20:37
Автор, ракеты Storm Shadow (во французской версии SCALP-EG) и мн. др. вооружения тоже "печально известны". Такое ощущение, что мы украинский художественный рассказ читаем.
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
CrtkR
20:37
Ничего не имею против твоих кулинарных пристрастий, мы - многонациональный народ с множеством традиций! Что нравится, то и сглатывай)
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
Yilec
20:37
Поздравляю, "отраслевое издание" Army Recognition открыло для себя закон: "Если на Россию сильно надавить, то из нее полезут танки". Клованы экспертные. 🤡
Army Recognition: Западные санкции не работают – РФ в 3 раза увеличила производство танков Т-90М
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем