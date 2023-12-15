С помощью улучшенных руководств "Сделай сам" и нового инструмента диагностики

Когда наши телефоны выходят из строя, это очень неприятно, а возможность определить проблему и быстро ее устранить - это то, что не всегда является само собой разумеющимся. Однако Google предпринимает шаги, чтобы улучшить этот процесс для владельцев телефонов Pixel.

В прошлом году Google сотрудничала с iFixit, чтобы облегчить покупку запасных частей для телефонов Pixel, если они хотят сделать ремонт своими руками, а теперь она выпускает еще больше инструментов.

реклама

Во-первых, новое приложение Pixel Diagnostics будет доступно на устройствах Pixel. Оно будет выполнять тесты на вашем телефоне, чтобы проверить, все ли работает так, как нужно. Помимо выявления потенциальных проблем с телефоном, вы также сможете использовать приложение Pixel Diagnostics после ремонта, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Чтобы запустить приложение Pixel Diagnostics на телефоне Pixel, вам нужно открыть приложение "Телефон" и набрать на клавиатуре *#*#7287#*#*. Это автоматически запустит вас в программу диагностики.

К сожалению, приложение сообщило нам, что "в настоящее время оно предназначено только для использования в Соединенных Штатах", когда мы попытались получить доступ к нему с помощью нашего Pixel 6, но есть надежда, что Google вскоре распространит доступ на глобальном уровне.

В собственном руководстве пользователя Google для этого инструмента даже указано, что он доступен в "США, Великобритании, Канаде, Австралии и европейских странах или регионах, где доступны телефоны Pixel" - так что будем надеяться, что он очень скоро появится в перечисленных здесь местах.

РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ ПОЛУЧИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ

Google также обновила свои руководства по ремонту "сделай сам", чтобы сделать их более понятными и простыми, если вы решите устранить проблему самостоятельно.

В настоящее время руководства доступны для Pixel 8 и Pixel 8 Pro - есть ссылка на загрузку и для Pixel Fold, что мы и сделали на момент написания статьи, но все, что мы получили, это одностраничный документ с надписью "Placeholder attachment for Pixel Fold repair manual". Будем надеяться, что Google вскоре добавит соответствующее руководство на свой сайт помощи.

Компания также отмечает, что "продолжит загружать руководства по ремонту для предыдущих и будущих устройств в ближайшие месяцы".

Однако прежде чем приступать к ремонту "сделай сам", следует предупредить. Google отмечает, что "самостоятельный ремонт не рекомендуется, если вы не являетесь взрослым человеком, обладающим техническими знаниями и опытом для безопасного ремонта электронных устройств. Если вы решили выполнить ремонт самостоятельно, вы соглашаетесь принять на себя риск, связанный с таким ремонтом".

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Короче говоря, если вы что-то испортите, то не получите никакой гарантии.