ChatGPT ответил более чем на 3,6 млрд запросов за год

С 2013 года аналитическая группа Domo регулярно выпускает отчёт под названием «Данные никогда не спят», описывая события в интернете. Новый отчёт говорит, что в 2023 году отправлялось 241 млн электронных писем в минуту против 231,4 млн в минуту в прошлом году. Поисковых запросов в Google было 6,3 млн в минуту, что означает рост на 6,7%.

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Популярный чат-бот ChatGPT получал 6944 запросов в минуту, что означает 3,6 млрд запросов за год. Если помножить на число пользователей, каждую минуту люди тратят в интернете 25,1 млн часов. Это даёт свыше 1,3 трлн часов за год.

Некогда известный как Twitter сервис вовсе не утратил своей популярности. Каждую минуту в нём публикуются более 360000 постов, что означает прирост на 12800 постов в минуту по сравнению с прошлым годом.

В сервисах потоковой трансляции каждую минуту смотрели контент протяжённостью в 43 года. Однако, это меньше по сравнению со 114 годами в минуту в 2022 году.

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Естественно, что в интернете обращаются большие деньги. Клиенты компании Amazon ежеминутно тратят на покупки $455000. В Venmo этот показатель ещё больше и составляет 463000 в минуту. Это означает рост на 2,7% и 5,8% соответственно. Эти числа меркнут по сравнению с рынком казначейских облигаций, где ежеминутно происходят торги на сумму $398 млн.