Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Grok Илона Маска представляет серьезную конкуренцию для ChatGPT
Илон Маск создал своего чат-бота всего за 4 месяца и Grok умеет выдавать очень свежую информацию.

реклама

Когда Илон Маск представил Grok в начале ноября, это показалось чем-то несерьезным. Стартап Маска xAI назвал своего чат-бота «Бунтарем», готовым отвечать на «острые вопросы». Доступ к бета-версии имела только избранная группа пользователей. А официальный аккаунт Grok на X (Twitter), создан лишь для того, чтобы освещать лучшие ответы чат-бота, опубликованные всего несколько раз в прошлом месяце.

Однако за последнюю неделю Маск значительно расширил доступ к Grok, сделав его доступным для всех, кто оплачивает на X премиальную подписку. Один из пользователей, который попробовал поработать с Grok в течение нескольких дней, обнаружил, что он превосходит других конкурентов в своих ответах. 

реклама


Чат-боту были заданы вопросы по трем актуальным темам: международные переговоры по изменению климата, война между Израилем и Хамасом и лицензионные соглашения OpenAI с издателями. Он ответил краткими и в основном правильными ответами, хотя и с использованием нескольких сомнительных источников. Тем не менее, выяснилось, что он работал лучше, чем Bard и ChatGPT, работающие по платной модели GPT-4 с доступом к данным в реальном времени.

Grok был единственным протестированным чат-ботом, который на вопрос пользователя правильно ответил, что Саудовская Аравия согласилась на новые цели на недавнем климатическом саммите COP28, процитировав статьи Bloomberg и Financial Times. Напротив, ChatGPT и Бард из Google заявили, что Саудовская Аравия не согласилась сократить выбросы, ссылаясь на устаревшие сообщения новостей, появившиеся ранее на этой неделе, когда переговоры, как сообщается, зашли в тупик.

Когда у него попросили обновленную информацию о войне между Израилем и Хамасом, Grok сказал, что конфликт «продолжается и вступил в новую фазу». ChatGPT также дал правильный ответ на этот вопрос. Бард, однако, отказался обсуждать вопросы Израиля и Хамаса, сказав: «Я не могу помочь, поскольку я всего лишь языковая модель и не имею возможности обработать и понять эту информацию».


Также на вопрос, платит ли OpenAI издателям за контент, Grok ответил точнее, чем собственный сервис OpenAI. Он уже знал, что утром появилась новость о том, что OpenAI подписала соглашение о партнерстве с Акселем Спрингером (Axel Springer), крупнейшим европейским медиаконцерном.

Интересно, что Илон Маск, который в свое время стал соучредителем OpenAI, а затем отделился от стартапа, позиционирует xAI как конкурента ChatGPT и надеется привлечь проекту 1 миллиард долларов. Но самым большим преимуществом чат-бота является доступ к данным. Он может извлекать сообщения из социальных сетей по API X, которая, как красиво сказал один журналист, по сути является сокровищницей информации в реальном времени. Кстати, Маск ранее ужесточал меры против других компаний, получающих доступ к тем же данным по API X.

Невидимая проблема

Однако существует риск, исходящий от самого чат-бота, так как он построен на основе данных социальной платформы, которая, по общему мнению, сейчас находится в сильном упадке и становится все более токсичной. Например, когда у него спросили о войне между Израилем и Хамасом, он сослался как на авторитетные новостные издания, так и на совершенно сомнительные сообщения на X. В их число входил анонимный пользователь по имени «Middle Hoax», который назвал себя медиаорганизацией, но у которого нет веб-сайта или других признаков присутствия в Интернете. Он также сослался на аккаунт, который часто публикует и репостит контент, симпатизирующий ХАМАС, который США и Европейский Союз признали террористической группировкой.

Однако по большей части ответы Grok все же основывались на очень авторитетных новостных источниках, таких как Bloomberg, The Financial Times и Wall Street Journal. 

Не каждый будет платить за подписку X, чтобы использовать Grok. И, по признанию самого стартапа xAI, Grok не так продвинут, как OpenAI или Google. Однако по некоторым рассуждениям и критериям знаний, компания утверждает, что ее самая продвинутая модель Grok-1, превзошла старую модель OpenAI GPT-3.5 и популярную версию Llama 2 от Meta с открытым исходным кодом. 

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

И последнее. Grok был выпущен всего через четыре месяца после того, как Маск объявил о создании xAI. Тогда как OpenAI и Google годами работали над версиями своих текущих моделей. Кажется, это должно заставить OpenAI волноваться.

#илон маск #chatgpt #илон маск twitter #grok
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Рекламодатели увеличивают расходы на конкурентов платформы Х
Маск: Запад заставил ВСУ наступать, а не обороняться – Теперь мы видим к чему это всё привело
Мама Илона Маска раздражена преследованием её сына администрацией Байдена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
3
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
15
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
1
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
3
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
2
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
3
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
9
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
6
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Starfield получит поддержку AMD FSR 3 и Intel XeSS в 2024 году
1
Электромобили скоро могут стать дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
1
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Исследователи впервые наблюдали деление космического ядра
+
Энтузиаст с Reddit модифицировал видеокарту RTX 4090 при помощи вентиляторов Noctua
6

Популярные статьи

6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
41
Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
4
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
37
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
2
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
82
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
2

Сейчас обсуждают

Константин Никулин
10:10
Про невозможность переноса с компьютера на телефон бред полнейший!
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
usr721
10:08
Вас похоже штырит от подобной действительности, а не меня. Ну а я везде одинаковый.
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты
Truth Sееker
10:08
Бесполезно. Для этого сайт надо в overVatnik переименовывать
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
Truth Sееker
10:07
Не мешайте уважаемым людям зарабатывать
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
Виктор Тимофеев vikttimo
10:05
этот дырокол не пробьёт лобовую броню современного танка ,на мусорку
СУ-76М - легкая массовая ПТ САУ с грустным прозвищем "Прощай, Родина"
Кот Хан
10:00
Блин,уже в печёнках сидят эти войны поклонников айфонов и поклонников андроидов.Детский сад,ей Богу.За свою жизнь я пользовался и тем и другим.Ради разнообразия меняю одну систему на другую.И пользуяс...
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
Никита Шилов
09:59
Ну судя по всему серия БН уже 5 поколения. А вообще речь идёт о 4 поколение безопасности.
Китай запускает первый в мире ядерный реактор четвертого поколения
Юрий Нозарчук
09:55
Это личная непрязнь к бренду как у нитроксенусу, который специально их палил и хайповал на этом? Нормальные ведь бп от бюджетных до топовых, люди ставят и всё работает. Вот очередной наглядный обзор с...
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
Вадим Берёзкин
09:55
Ну для автомобильного сабвуфера D класс подходит)
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
Рома Сафин
09:55
Не понимаю, зачем делать такой клей, если дорожники не смогут бюджет пилить с чинушами.
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем