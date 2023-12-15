Илон Маск создал своего чат-бота всего за 4 месяца и Grok умеет выдавать очень свежую информацию.

Когда Илон Маск представил Grok в начале ноября, это показалось чем-то несерьезным. Стартап Маска xAI назвал своего чат-бота «Бунтарем», готовым отвечать на «острые вопросы». Доступ к бета-версии имела только избранная группа пользователей. А официальный аккаунт Grok на X (Twitter), создан лишь для того, чтобы освещать лучшие ответы чат-бота, опубликованные всего несколько раз в прошлом месяце.

Однако за последнюю неделю Маск значительно расширил доступ к Grok, сделав его доступным для всех, кто оплачивает на X премиальную подписку. Один из пользователей, который попробовал поработать с Grok в течение нескольких дней, обнаружил, что он превосходит других конкурентов в своих ответах.

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Чат-боту были заданы вопросы по трем актуальным темам: международные переговоры по изменению климата, война между Израилем и Хамасом и лицензионные соглашения OpenAI с издателями. Он ответил краткими и в основном правильными ответами, хотя и с использованием нескольких сомнительных источников. Тем не менее, выяснилось, что он работал лучше, чем Bard и ChatGPT, работающие по платной модели GPT-4 с доступом к данным в реальном времени.

Grok был единственным протестированным чат-ботом, который на вопрос пользователя правильно ответил, что Саудовская Аравия согласилась на новые цели на недавнем климатическом саммите COP28, процитировав статьи Bloomberg и Financial Times. Напротив, ChatGPT и Бард из Google заявили, что Саудовская Аравия не согласилась сократить выбросы, ссылаясь на устаревшие сообщения новостей, появившиеся ранее на этой неделе, когда переговоры, как сообщается, зашли в тупик.

Когда у него попросили обновленную информацию о войне между Израилем и Хамасом, Grok сказал, что конфликт «продолжается и вступил в новую фазу». ChatGPT также дал правильный ответ на этот вопрос. Бард, однако, отказался обсуждать вопросы Израиля и Хамаса, сказав: «Я не могу помочь, поскольку я всего лишь языковая модель и не имею возможности обработать и понять эту информацию».



Также на вопрос, платит ли OpenAI издателям за контент, Grok ответил точнее, чем собственный сервис OpenAI. Он уже знал, что утром появилась новость о том, что OpenAI подписала соглашение о партнерстве с Акселем Спрингером (Axel Springer), крупнейшим европейским медиаконцерном.

Интересно, что Илон Маск, который в свое время стал соучредителем OpenAI, а затем отделился от стартапа, позиционирует xAI как конкурента ChatGPT и надеется привлечь проекту 1 миллиард долларов. Но самым большим преимуществом чат-бота является доступ к данным. Он может извлекать сообщения из социальных сетей по API X, которая, как красиво сказал один журналист, по сути является сокровищницей информации в реальном времени. Кстати, Маск ранее ужесточал меры против других компаний, получающих доступ к тем же данным по API X.





Невидимая проблема

Однако существует риск, исходящий от самого чат-бота, так как он построен на основе данных социальной платформы, которая, по общему мнению, сейчас находится в сильном упадке и становится все более токсичной. Например, когда у него спросили о войне между Израилем и Хамасом, он сослался как на авторитетные новостные издания, так и на совершенно сомнительные сообщения на X. В их число входил анонимный пользователь по имени «Middle Hoax», который назвал себя медиаорганизацией, но у которого нет веб-сайта или других признаков присутствия в Интернете. Он также сослался на аккаунт, который часто публикует и репостит контент, симпатизирующий ХАМАС, который США и Европейский Союз признали террористической группировкой.

Однако по большей части ответы Grok все же основывались на очень авторитетных новостных источниках, таких как Bloomberg, The Financial Times и Wall Street Journal.

Не каждый будет платить за подписку X, чтобы использовать Grok. И, по признанию самого стартапа xAI, Grok не так продвинут, как OpenAI или Google. Однако по некоторым рассуждениям и критериям знаний, компания утверждает, что ее самая продвинутая модель Grok-1, превзошла старую модель OpenAI GPT-3.5 и популярную версию Llama 2 от Meta с открытым исходным кодом.

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И последнее. Grok был выпущен всего через четыре месяца после того, как Маск объявил о создании xAI. Тогда как OpenAI и Google годами работали над версиями своих текущих моделей. Кажется, это должно заставить OpenAI волноваться.