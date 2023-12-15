Samsung расширяет своё предложение на рынке ноутбуков

Пока одна за другой идут утечки сведений относительно выходящих в январе флагманских смартфонов Samsung Galaxy 4, южнокорейский производитель напоминает, что умеет выпускать ещё и ноутбуки. У себя на родине Samsung представила три модели серии Galaxy Book 4: Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360 и Galaxy Book 4 Ultra. Они предлагаются с размерами экранов 14 и 16 дюймов в версии Pro и только 16 дюймов в версиях 360 и Ultra.

Ultra обладает панелью 3K AMOLED WQXGA (2880 х 1800) с частотой 120 Гц, яркостью 400 нит и 120% цветового диапазона DCI-P3. Ноутбук работает на процессорах Intel Core Ultra 9/Intel Core Ultra 7 с видеокартами RTX 4070 или 4050. Используется оперативная память LPDDR5X объёмом 16/32/64 ГБ. Вместимость твердотельных накопителей достигает 2 ТБ.

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Вес этой модели составляет 1,86 кг, толщина 16,5 мм. Ёмкость батареи равна 76 Вт*ч, мощность зарядки 140 Вт. Среди разъёмов доступны два Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 8K 60 /с и 5K 120 кадров/с.

Pro 360 ещё тоньше и легче, весит 1,66 кг при толщине корпуса 12,8 мм. Экран здесь такой же, как на Ultra. Процессоры поменяли на более доступные Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Используется встроенная графика Intel Arc Graphics. Объём памяти LPDDR5X равен 16 ГБ или 32 ГБ, хранилище 512 ГБ или 1 ТБ. Ёмкость батареи здесь 76 Вт*ч, мощность зарядки 65 Вт. Разъёмы такие же, как на старшей модели.

Galaxy Book 4 Pro доступен с экранами 14 и 16 дюймов. Весят эти версии ноутбука 1,23 кг и 1,56 кг. Здесь применяются процессоры Intel Core Ultra 7/Intel Core Ultra 5 и встроенная графика Intel Arc Graphics. Разрешение в обоих случаях 2880 х 1800. Ёмкость батареи у 14-дюймовой модели составляет 63 Вт*ч и мощность зарядки 65 Вт.

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Galaxy Book 4 Pro стоит от $1452, Galaxy Book 4 Pro 360 от $2002, а Galaxy Book 4 Ultra от $2597.