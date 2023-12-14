Известно, что Galaxy Xcover 7 будет работать под управлением операционной системы Android 14

Ожидается, что следующий защищенный смартфон Samsung будет официально представлен в следующем году, но уже сейчас известно множество деталей о неанонсированной модели Galaxy Xcover 7.

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Благодаря появлению этого телефона в различных регулирующих органах и агрегаторах тестов, таких как Bluetooth SIG, FCC, NBTC и Geekbench, стало известно, что Galaxy Xcover 7 будет поддерживать 5G и NFC (Near Field Communication).

Дополнительная информация о Galaxy Xcover 7 стала доступна после того, как телефон попал на сертификацию в Федеральную комиссию по связи (FCC). Согласно описанию, телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, что является достаточно средним показателем. Аккумулятор будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и, возможно, будет съемным.

Некоторым может показаться необычным, но Samsung решила включить в эту модель процессор MediaTek Dimensity 6100+, который будет работать в связке с 6 ГБ оперативной памяти. Пока неизвестно, какой объем встроенной памяти будет доступен, но можно с уверенностью сказать, что Galaxy Xcover 7 будет работать на операционной системе Android 14.

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Хотя компания Samsung будет участвовать в выставке CES 2024 в начале января, маловероятно, что компания представит Galaxy Xcover 7 во время этого мероприятия, хотя это и не исключено.