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Zelikman
В сети появляется всё больше утечек по новой линейке смартфонов от Samsung
Новое поколение может иметь расширенный функционал в плане искусственного интеллекта и улучшенные характеристики камер

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  17 января 2024 года ожидается представление серии Galaxy S24 от Samsung. Как и всегда, ожидается, что в модельном ряду будут три модели: флагманские S24 Ultra и S24 Plus, а также стандартная модель S24.

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  Накопившаяся информация за последние недели указывает на то, что о S24 Ultra известно уже довольно много. Утечка информации произошла от информатора @AhmedQwaider888, который опубликовал характеристики камеры и дисплея S24 Ultra в социальной сети X. По утечке, экран Galaxy S24 Ultra может достигать максимальной яркости до 2600 нит.

  Если информация подтвердится, то это будет значительный прогресс по сравнению с устройствами линейки S23, чей экран имеет пиковую яркость до 1750 нит. Сверх того, это будет превышать показатели яркости iPhone 15 Pro 2000 нит и Google Pixel 8 Pro 2400 нит. Важно отметить, что максимальная яркость не является основным показателем качества экрана, так как достигается только в отдельных HDR-сценах и лишь на мгновение. Тем не менее, это говорит о том, что Samsung стремится создать устройства с яркими экранами следующего поколения.

  В другой публикации на X Qwaider утверждает, что S24 Ultra будет оснащен четырьмя камерами на задней панели, включая основную камеру на 200 Мп. Кроме того, говорится о наличии 12-мегапиксельной широкоугольной камеры, 10-мегапиксельной телеобъективной камеры и 50-мегапиксельной телеобъективной камеры. Телефон также сможет записывать 8K видео с 5-кратным увеличением и обладать 5-кратным оптическим зумом в портретном режиме.

  На передней панели будет располагаться 12-мегапиксельная камера для селфи и видеочатов. Устройство также будет иметь улучшенную оптическую стабилизацию даже в условиях низкого освещения, а его движок искусственного интеллекта AI Object Aware Engine будет работать с фронтальной и задней камерами. Qwaider также заявляет, что новое партнерство Samsung и Meta, запрещенной на территории России экстремистской организацией, позволит пользователям Galaxy S24 публиковать HDR-изображения и видео в Facebook и Instagram.

  Недавняя заявка на товарный знак также подтверждает, что Galaxy S24 будет первым телефоном Samsung с искусственным интеллектом. Хотя компания еще официально не подтвердила возможности искусственного интеллекта в этой модели, утечки информации указывают на присутствие множества функций ИИ. Среди них - обои, созданные искусственным интеллектом, языковой перевод во время голосовых вызовов, текстовые резюме в Samsung Notes и расширитель фотографий с искусственным интеллектом для предоставления большего контекста вокруг фотографии.

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  В целом, Samsung Galaxy S24 Ultra обещает быть устройством с ярким экраном, впечатляющей камерой и множеством функций искусственного интеллекта. Остается ждать официального представления серии Galaxy S24 для получения полной информации о всех моделях этой линейки.

#смартфоны #samsung #технологии #искусственный интеллект #s24
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