Антивирус Avira приходится удалять для восстановления работоспособности ПК

Антивирус Avira много лет является одним из наиболее популярных на компьютерах под управлением Windows. Количество его пользователей по всему миру исчисляется миллионами. Как и у любого программного обеспечения, в нём временами встречаются баги, доставляющие пользователям проблемы. Именно такой баг обнаружился после установки недавнего обновления. Его результатом становится полное зависание компьютеров.

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В последние дни в интернете появилось множество жалоб пользователей Avira на зависание компьютеров. Проблему удаётся решить только удалением антивируса из системы. Зависают компьютеры как на Windows 10, так и на Windows 11.

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Для удаления антивируса может потребоваться загрузить компьютер в безопасном режиме. Для этого во время загрузки нужно открыть меню с дополнительными опциями. После удаления Avira следует перезагрузить компьютер и по умолчанию активируется антивирус Защитник Microsoft.