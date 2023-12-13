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Антивирус Avira много лет является одним из наиболее популярных на компьютерах под управлением Windows. Количество его пользователей по всему миру исчисляется миллионами. Как и у любого программного обеспечения, в нём временами встречаются баги, доставляющие пользователям проблемы. Именно такой баг обнаружился после установки недавнего обновления. Его результатом становится полное зависание компьютеров.
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В последние дни в интернете появилось множество жалоб пользователей Avira на зависание компьютеров. Проблему удаётся решить только удалением антивируса из системы. Зависают компьютеры как на Windows 10, так и на Windows 11.
Для удаления антивируса может потребоваться загрузить компьютер в безопасном режиме. Для этого во время загрузки нужно открыть меню с дополнительными опциями. После удаления Avira следует перезагрузить компьютер и по умолчанию активируется антивирус Защитник Microsoft.