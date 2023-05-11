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Среди 18 антивирусов Защитник Microsoft нагружает систему больше всех
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В наши дни многие обладатели компьютеров на Windows предпочитают не устанавливать сторонние антивирусы и пользуются возможностями встроенного защитника Microsoft. Как оказалось, платить за это приходится повышенным расходом системных ресурсов.

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Независимая организация AV-TEST регулярно проводит оценку антивирусов. На этот раз она протестировала 18 предложений на Windows 10. Их проверяли на анализ 12000 образцов вредоносного кода, которые находились среди 1,5 млн файлов, чтобы затруднить их поиск. Также рассматривалось выявление приложений-вымогателей, хотя даже в случае их обнаружения нет гарантии предотвращения атаки.

В тестах приняли участие антивирусы AhnLab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, F-Secure, G DATA, K7 Computing, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft Defender, Microworld, Norton, PC Matic, Protected.net и Trend Micro. Давалось максимум 6 баллов в категориях «Защита», «Производительность» и «Удобство применения».

Защитник Microsoft получил максимальные оценки за защиту и удобство применения. Однако, за производительность он получил только 5, что является худшим результатом среди рассмотренных программ. Насколько именно встроенный антивирус Microsoft нагружает компьютеры и как взаимодействует со сторонними антивирусами, не сообщается.

14 из 18 приложений получили оценки не менее 17,5. Защитник Microsoft, ESET, Microworld набрали 17 баллов, хотя уровень защиты у них всё равно высокий.

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PC Matic набрал только 3 балла за удобство применения, получив минимальную общую оценку в 15 баллов. У него было больше двух десятков ложных срабатываний. Avast, Avira, Bitdefender, G DATA, Kaspersky и Trend Micro получили максимальные оценки, пишет Techspot.

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#microsoft #windows 10 #безопасность
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