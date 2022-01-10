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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Антивирусы Norton 360 и Avira стали без спроса устанавливать на компьютер пользователя майнеры криптовалюты
Отключить это можно, но есть небольшой нюанс.
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Стало известно, что с января нынешнего года в состав антивирусных программ Norton 360 и Avira стали входить криптомайнеры. Напомним, до настоящего момента Norton 360 уже предлагал такую опцию, но только ограниченному количеству пользователей.

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Внесём небольшую ясность для всеобщего понимания. Оба антивируса предлагают пользователю заняться добычей Ethereum, используя мощности компьютера. Для этих целей сгодится ПК, соответствующий нужным системным требованиям, в перечне которых есть видеокарта от AMD или NVIDIA с предустановленным объёмом памяти не менее 6 Гбайт.

В случае с Norton 360 программа забирает 15 % комиссии от всех доходов, которые пользователи получат от майнинга (что намного выше заявляемых долей операторов майнинг-пулов). Как обстоят дела с комиссией у Avira — пока неизвестно.

Нововведения для двух названных антивирусных программ ожидаемо вызвали шквал критики в адрес разработчиков. Пользователей не устраивает тот факт, что майнер криптовалюты устанавливается в обоих случаях по умолчанию и без предупреждения. Так, журналисты издания The Verge подтвердили, что Norton 360 никак не оповещает пользователя об установке специальной утилиты NCrypt.exe.

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После установки обновления антивирус Avira (как и Norton 360) не включается по умолчанию, пользователи должны активировать данную функцию самостоятельно. В компании NortonLifeLock (ей принадлежат оба антивируса) сообщили, что желающие всё-таки могут удалить файл NCrypt.exe, но для этого им придётся отключить функцию защиты от несанкционированного доступа.

#криптовалюта #ethereum #антивирус #avira #майнер #norton 360
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