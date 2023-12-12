Распределение затрат на производство позволит снизить конечные цены электромобилей Volkswagen

Автопроизводители Volkswagen и Renault ведут переговоры о совместном создании доступного по цене электромобиля. Немецкий бренд заинтересован в сотрудничестве с французской компанией при работе над новой платформой. Он поставил перед собой задачу вывести на рынок дешёвые электромобили как ответ на появление конкурентов из Китая. Два производителя собираются выпускать по 200-250 тысяч электромобилей в год. Впрочем, пока переговоры находятся на начальном этапе.

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Представитель Renault рассказал, что компании необходимо сотрудничать с другими брендами, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке доступных по цене электромобилей. Переговоры ведутся с разными компаниями, но окончательного решения пока не принято. Представители Volkswagen эту информацию никак не комментируют.

Вероятно, Renault ищет партнёра для создания запланированного на 2026 год электромобиля Twingo. Его цена может составлять $21000, что сделает его одним из наиболее доступных электромобилей.

Производство новой модели Twingo может оказаться на 50% дешевле по сравнению с компактным внедорожником, поскольку нужно меньше материалов. В её основе будет лежать программно-управляемая платформа, а энергопотребление составит 200 МГПэ.

У Volkswagen есть планы по выпуску компактного электромобиля, который ожидается в 2025 году. Он будет стоить около $26000, что большинству покупателей не по карману.

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Renault уже выпускает один из наиболее дешёвых электромобилей Dacia Spring менее чем за 21000 евро. В США самый дешёвый электромобиль Volkswagen стоит $38995.