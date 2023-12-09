Volkswagen и Ford второй раз совместно поработают над электромобилем

Любимый многими автомобиль Ford Capri скоро может вернуться, на этот раз как компактный электрический кроссовер. При этом на самом деле это будет Volkswagen. Замена Ford Capri будет основана на легко адаптируемой платформе Volkswagen MEB.

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Классическая модель Capri представляет собой четырёхместное купе, в США известное под брендом Mercury. Большим спросом автомобиль пользовался в Европе благодаря своему внешнему виду. Именно здесь и имеет смысл выпускать новый Ford Capri. Он станет вторым кроссовером Ford на платформе MEB. Первым в этом году стал электромобиль Explorer с европейскими стандартами.

Мощность и запас хода новой модели могут быть на уровне Volkswagen ID.3. Остаётся наблюдать за тем, как долго будут продолжать сотрудничать между собой Volkswagen и Ford. Впервые они стали работать вместе несколько лет назад над моделями Ranger и Amarok. Неизвестно, собирается ли Volkswagen дать Ford доступ к платформе нового поколения SSP. Её появление ожидается в 2026 году, максимальная мощность здесь может достигать 1700 л.с. Пока же Ford Capri в следующем году должен принести мощность от 168 л.с. до 335 л.с.