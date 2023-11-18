Спецификации автомобиля пока неизвестны, но фирма гарантирует невероятный КПД до 16,4 километра на кВтч

Французский автогигант Renault поднял завесу тайны, представив концептуальную модель, которая станет прародителем четвёртого поколения Twingo. Хотя детали технических характеристик ещё держатся в секрете, производитель заверяет впечатляющую эффективность до 16,4 километра на кВтч.

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Эстафету дизайна от предыдущего поколения Twingo четвёртого плана передают как общая концепция, так и выдающиеся элементы. Это включает узнаваемый силуэт кузова, стильную фронтальную часть с характерными полукруглыми ходовыми огнями и характерные выступы в области верхней кромки лобового стекла. Архитектурные намёки также ощутимы в полукруглых фонарях задней части, а окно пятой двери подчёркнуто контрастной пластиковой рамкой. Вентиляционные отверстия на капоте, являясь ностальгическим отсылом к прошлому, теперь выполняют функцию индикаторов уровня заряда аккумулятора.

Twingo нового поколения будет построен на последней платформе AmpR Small, которая совместно используется с будущими электрическими моделями Renault 5 и Renault 4. Детали технических характеристик пока остаются под покровом тайны, поскольку компания акцентирует внимание общественности на экологических аспектах новинки. Заявляется, что серийный Twingo за свой жизненный цикл сократит выбросы CO2 на три четверти по сравнению со среднестатистическим европейским автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

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Производство электрокара возьмет на себя подразделение Ampere, а первый доступный электромобиль от Renault появится на рынке к 2026 году.