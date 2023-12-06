Автомобиль будет иметь 1,2-литровый бензиновый двигатель без наддува, 1,0-литровый турбированный бензиновый двигатель и 1,5-литровый дизельный двигатель.

В текущем месяце весь мир сможет оценить обновленную модель компактного внедорожника Sonet от южнокорейского производителя автомобилей Kia. Ожидается, что новый Sonet будет иметь множество усовершенствований, как внутри, так и снаружи. Некоторые из них уже были раскрыты в официальном тизере.

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Переработанный Sonet от Kia получит не только измененный внешний вид передней и задней частей, но и ряд технических обновлений. Компактный внедорожник будет оснащен фарами в форме клыков или обратной буквы L, а также кубическими фарами. LED-противотуманные фары будут установлены на переднем бампере, а решетка получит более изящный рисунок. Сзади также появится сплошной задний фонарь. Что касается интерьера, новый Sonet получит информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном, и, вероятно, будет совместим с Android Auto и Apple CarPlay. В салоне компактного внедорожника будет представлена фирменная акустическая система Bose. Прочие ожидаемые функции включают цифровую комбинацию приборов, автоматически затемняемое внутрисалонное зеркало заднего вида, автоматический климат-контроль, окружающее освещение и беспроводное зарядное устройство. Камера с обзором 360 градусов, проекционный дисплей, шесть подушек безопасности и ADAS система 1-го уровня также будут включены в список дополнительных функций.

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Что касается двигателей, новый Sonet, скорее всего, будет предлагать те же варианты силовых агрегатов, включая 1,2-литровый бензиновый двигатель без наддува, 1,0-литровый турбированный бензиновый двигатель и 1,5-литровый дизельный двигатель. Трансмиссии вероятно останутся такими же, как у предыдущей модели. Презентация обновленного Sonet от Kia oбещана всему миру 14 декабря 2023 года.