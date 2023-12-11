Стук клавиш способен выдавать секреты

Британские специалисты на основе разработанного ими алгоритма искусственного интеллекта способны определять, какие клавиши на клавиатуре не нажимаются. Применяя микрофон смартфона, который находится рядом с ноутбуком, они научили ИИ узнавать звук нажатия каждой клавиши. Точность распознавания ввода паролей по звуку составила 95%.

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Если подобная технология попадёт в руки злоумышленников, это раскрывает для них новые возможности для проникновения в чужие аккаунты. Им потребуется получить доступ к микрофону смартфона и слушать нажатие клавиш на находящемся рядом компьютере.

Алгоритм получил название CoAtNet и обучался на основе спектрограм уникального звука каждой клавиши. 95% успеха при распознавании достигалось при помощи находящегося в 20 см от MacBook смартфона. Ожидается, что в будущем точность распознавания станет ещё выше. Такой же уровень точности был достигнут в приложениях Zoom и Skype.

К счастью, каждая клавиатура издаёт неповторимые звуки, которые пока далеко не все исследованы. К тому же искусственный интеллект испытывает проблемы при нажатой кнопке Shift.

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Решением проблемы может быть использование менеджеров паролей, с которыми не придётся вводить пароли с клавиатуры. К сожалению, менеджеры паролей тоже не являются неприступными, регулярно становясь жертвами взломов.