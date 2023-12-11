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Представлены смартфоны Realme V50 и V50s на Dimensity 6100 Plus с экранами 120 Гц
Realme V50 и V50s получили двойную камеру и поддержку 5G

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В Китае местный бренд Realme без громких анонсов представил два новых недорогих смартфона. Аппараты Realme V50 и V50s могут работать в сетях 5G и входят в состав одной серии устройств.

Несмотря на различия в названии, их характеристики совпадают. V50 продают местные операторы связи, тогда как более дорогая модель V50s представляет собой разблокированный вариант устройства для розничных магазинов.

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Эти смартфоны напоминают представителей серии Realme 11x, отличаюсь от них камерами и более медленной зарядкой. На этот раз предлагается плоская рамка и круглый модуль камер. Толщина аппаратов равна 7,89 мм, весят они 190 г.

Установлен экран LCD размером 6,72 дюйма с разрешением 2400 x 1080, частотой до 120 Гц и максимальным значением яркости 680 нит. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100 Plus. В качестве программного обеспечения применяется Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

Сзади находятся две камеры. Основная из них обладает разрешением 13 Мп, вторая может быть сенсором глубины. Спереди располагается камера с разрешением 8 Мп для съёмки селфи и видеовызовов.

Сбоку на корпусе есть сканер отпечатков, имеется разъём для наушников, отсек для карт памяти microSD. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки не сообщается. Это означает, что она может составлять 10 или 18 Вт.

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В Китае конфигурация V50s 6/128 ГБ стоит 1499 юаней, а за 8/256 ГБ придётся заплатить 1799 юаней. Доступны фиолетовый и чёрный цветовые варианты.

#смартфоны #realme
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