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Nata15
realme вошла в топ-5, продав более 200 млн смартфонов
В честь этого события в realme напомнили основные вехи своей истории и поделились планами на следующий год

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realme достигла нового рекорда, отправив более 200 миллионов смартфонов по всему миру, уверенно занимая пятое место в рейтинге производителей. Этот успех стал возможен благодаря стратегии Simply Better, которую компания внедрила в 2022 году, сосредотачившись на создании передовых продуктов, таких как серия GT и номерная линейка.

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realme, вышедшая на рынок смартфонов всего три года назад, преодолела отметку в 100 миллионов пользователей, несмотря на сложности мирового рынка и острой конкуренции. Теперь, занимая заслуженное место среди гигантов отрасли, компания планирует увеличить инвестиции в исследования и разработки на 470% и значительно расширить научный штат.

realme выделяет, что разнообразие запросов на различных рынках способствовало ее успешному росту, особенно в развивающихся странах, которые сегодня составляют 88% от всех поставок компании.

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В перспективе, в 2024 году, realme планирует уделять особое внимание созданию уникальных продуктов и оптимизации существующего ассортимента, что отразится в увеличении научных исследований и значительном увеличении численности исследовательского персонала.

#техника
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