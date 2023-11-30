В честь этого события в realme напомнили основные вехи своей истории и поделились планами на следующий год

realme достигла нового рекорда, отправив более 200 миллионов смартфонов по всему миру, уверенно занимая пятое место в рейтинге производителей. Этот успех стал возможен благодаря стратегии Simply Better, которую компания внедрила в 2022 году, сосредотачившись на создании передовых продуктов, таких как серия GT и номерная линейка.

реклама

realme, вышедшая на рынок смартфонов всего три года назад, преодолела отметку в 100 миллионов пользователей, несмотря на сложности мирового рынка и острой конкуренции. Теперь, занимая заслуженное место среди гигантов отрасли, компания планирует увеличить инвестиции в исследования и разработки на 470% и значительно расширить научный штат.

realme выделяет, что разнообразие запросов на различных рынках способствовало ее успешному росту, особенно в развивающихся странах, которые сегодня составляют 88% от всех поставок компании.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В перспективе, в 2024 году, realme планирует уделять особое внимание созданию уникальных продуктов и оптимизации существующего ассортимента, что отразится в увеличении научных исследований и значительном увеличении численности исследовательского персонала.