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Анонсирован производительный смартфон Realme GT 5 Pro с камерой Sony LYT-808
Аппарат Realme GT 5 Pro с изогнутым экраном OLED предлагает ряд передовых характеристик

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После долгих и многочисленных утечек информации бренд Realme представил свой очередной флагманский смартфон под именем Realme GT 5 Pro. Это новый представитель серии устройств GT, где дизайну внутри и снаружи уделяется пристальное внимание. Аппарат оснащен охлаждающим блоком площадью 12000 м², что очень пригодится со учётом уровня производительности. Задняя поверхность выполнена из стекла, что добавляет устройству премиальности.

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Спереди находится дисплей OLED LTPO размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и переменной частотой обновления до 144 Гц, ШИМ-регулированием яркости 2160 Гц, частотой дискретизации касания 2160 Гц, пиковой яркостью 450 нит (обычная 160 нит) и технологией Pro-XDR. У экрана есть изгибы по сторонам и вырез под камеру.

Как нетрудно догадаться, устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Помогают ему оперативная память LPDDR5X в количестве до 16 ГБ и хранилище UFS 4.0 до 1 ТБ. Ёмкость батареи составляет 5400 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт, беспроводной 50 Вт.

Система Android будет обновлена до следующей версии трижды, четыре года будут приходить патчи безопасности. Сейчас поверх Android 14 установлена программная оболочка Realme UI 5.0. В экране есть сканер отпечатков пальцев, поддерживается интерфейс USB 3.2. Встроенный виртуальный помощник способен генерировать речь и использует модель ИИ с 7 млрд параметров.

Сзади находится основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией изображения на основе сенсора Sony LYT-808, как в недавно представленном OnePlus 12. Рядом размёщен телеобъектив-перископ Sony IMX890 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 120-кратным гибридным. Ещё сзади есть камера Sony IMX355 8 Мп для получения сверхширокоугольных изображений. Разрешение камеры спереди 32 Мп.

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Базовая версия 12/256 ГБ в Китае предлагается за 3399 юаней. 16/256 ГБ стоят 3699 юаней, 16/512 ГБ 3999 юаней, 16 ГБ/1 ТБ 4299 юаней. Доступны чёрный, белый и оранжевый цветовые варианты. Продажи начнутся 14 декабря.

#смартфоны #realme
Источник: gizmochina.com
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