Toyota Prius 2023 стал автомобилем года в Японии

Пятое поколение автомобиля Toyota Prius было представлено в конце 2022 года и с тех пор получает одно признание за другим. На этот раз коллекция трофеев была пополнена в Японии, где данная модель стала автомобилем года.

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В рамках новой системы голосования автомобиль получил 360 голосов членов жюри. Это позволило обойти BMW X1 (150 голосов) и Honda ZR-V (100 голосов). В 1990-х годах Toyota Prius стал предвестником эпохи гибридных автомобилей и с тех пор его дизайн совершенствовался. Об этом говорит номинация на премию Good Design Grand Award в Японии в этом году.

В Северной Америке автомобиль получил номинацию на звание «Автомобиль, грузовик и внедорожник года», победитель будет назван 4 января. В категории автомобиль года его конкурентами являются Honda Accord и Hyundai Ioniq 6. Также он вышел в финал конкурса «Всемирный автомобиль года 2024». Была выиграна награда CarBuzz Save The Planet 2023 года за экономию топлива в размере 1,85 л на 100 км.

В США модель начального уровня стоит около $27000. Гибридная версия под названием Prius Prime имеет ценник в $32675. Только на электрическом двигателе запас хода здесь составляет 70 км, мощность 220 л.с.

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Другим номинантом на звание автомобиля года в Японии был BMW X1, в итоге получивший звание «Импортный автомобиль года». Mitsubishi Delica Mini выиграл награду «Дизайн-автомобиль года». Nissan Serena признали «Технологическим автомобилем года» за новую систему e-Power и систему помощи водителю Pro Pilot 2.0. Ещё в десятке финалистов Toyota Alphard, Subaru Crosstrek, Abarth 500e, Maserati Grecale и Volkswagen ID.4.