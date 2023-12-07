Японский автопроизводитель - один из последних, кто неохотно признает, что будущее за электромобилями

В понедельник Toyota расширила свой автопарк двумя новыми электромобиля. Японский автопроизводитель представил концеп-кары Urban SUV и Sport Crossover - два среднеразмерных электромобиля, которые должны появиться в европейских автосалонах в 2025 году. На данный момент неизвестно, появятся ли новые электромобили в других странах.

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Несмотря на свое название, Urban SUV (городской внедорожник) выглядит крупным и прочным концепт-каром. Toyota описывает его как «электромобиль с компактным кузовом на мощных колесах и с высоким положением водителя». Покупатели смогут выбирать между передним или полным приводом, а также между двумя вариантами батарей. На данный момент никаких подробностей о батареях нету, но Toyota утверждает, что они будут "разной емкости, чтобы соответствовать потребностям покупателей и их приоритетам в отношении доступности или дальности поездки".

Второй концепт-кар Sport Crossover (спортивный кроссовер) имеет более изящный силуэт. Toyota обещает, что в нем будет достаточно места для ног и большой багажник, который не испортит спортивный вид автомобиля. Своим низким профилем, обтекаемым аэродинамическим капотом и вытянутой задней частью спортивный кроссовер Toyota напоминает совершенно новый электрический внедорожник Porsche, дебют которого ожидается примерно в 2027 году. Toyota заявила, что концепт-кар Sport Crossover был разработан для европейского и китайского рынков, а о других рынках пока ничего не известно.

Sport Crossover (слева) и Urban SUV (справа). Фото: Тойота

Пока другие автопроизводители, начиная с Honda и заканчивая Lamborghini, с радостью приняли электрифицированное будущее автомобилей, Toyota никуда не спешила и относилась к нему скептически. В 2021 году один из руководителей Тойоты встретился с членами Конгресса США за закрытыми дверьми, чтобы выступить против федеральных льгот для электромобилей. По имеющимся сообщениям, этот японский специалист выступил за гибриды (вроде собственного Prius от Toyota) и автомобили на топливных элементах вместо электромобилей. Это произошло примерно в то же время, когда Toyota отказалась поддержать международное соглашение COP26, которое нацелено на то, чтобы к 2040 году все новые легковые и грузовые автомобили стали электрическими. Такое поведение японского автопроизводителя и отсутствие у Toyota вариантов электромобилей заставило экологов обвинить компанию в препятствии глобальному развитию и внедрению электромобилей.

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В защиту Toyota стоит сказать, что она потратила последний год на разработку твердотельной батареи для своих электромобилей с запасом хода в 900 миль (1450 км), а это существенное увеличение дальности поездки, которое может значительно улучшить ситуацию с электромобилями и их распространением, если эта технология когда-нибудь воплотится в реальность. По имеющимся данным, в июне благодаря усилиям японского автопроизводителя был совершен "технологический прорыв" в области аккумуляторов, что свидетельствует об изменении общей позиции Toyota в отношении электромобилей. Toyota Motor Europe также планирует продавать исключительно автомобили с нулевым уровнем выбросов к 2035 году и стать углеродно-нейтральными к 2040 году; американское подразделение Toyota надеется достичь этой цели к 2050 году.