Патент от Toyota обещает изменить подход к управлению передачами в автомобилях. Новая система предоставляет возможность водителям точно настраивать передачи, что способствует более гладкой и эффективной езде.





В мире автомобилестроения постоянно идет работа над технологическими инновациями для повышения комфорта и эффективности вождения. В рамках этого Strevec Corporation сообщила о недавно запатентованной системе симуляции механической коробки передач Toyota, обещающей революцию в управлении передачами автомобиля.

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Система предполагает точную настройку передач с использованием шести и более физических рычагов, что позволит водителям настраивать передачи в соответствии с индивидуальными предпочтениями и особенностями дорожного покрытия. Однако, несмотря на обширные возможности, описанные в патенте, детальное описание электромеханической системы, способной поддерживать такое количество физических переключателей, остается неясным.

Toyota представляет сценарий с четырьмя рычагами в патенте, показывая основной функционал системы. Рычаги выбираются стандартным образом, после чего возвращаются в нейтральное положение. При смене передач виртуальный шаблон переключается на следующий набор передаточных чисел, предоставляя водителю выбор между различными режимами передач.

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Это нововведение от Toyota стоит на плечах предыдущих разработок. Компания уже запатентовала имитацию механической коробки передач для своих электромобилей, включая функцию имитации аварийного выключения двигателя. Новая система позволит водителям получить более реалистичный опыт управления трансмиссией, при этом Toyota планирует внедрить механическую коробку передач в свои электромобили уже к 2026 году.