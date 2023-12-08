Обладатели последнего поколения приставок Microsoft Xbox могут приобщиться к лучшей игре года

Только что признанная игрой года Baldur’s Gate 3 отныне доступна для приобретения на игровых приставках Xbox Series X и S. Её стоимость там составляет $70.

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Версия для Xbox находилась на этапе разработки в течение длительного времени. На компьютерах игру представили в окончательном варианте в августе, в сентябре появилось на PlayStation 5. Затем было сказано, что релиз версии для Microsoft также планируется, но без режима разделения экрана на модели Xbox Series S. Тогда же разработчик сказал, что на Xbox поддерживается кроссплатформенное сохранение между Steam и Xbox Series, но не между PlayStation и Xbox.

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Помимо вышеназванных платформ, игра доступна на компьютерах Mac.