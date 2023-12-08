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12 декабря состоится международный дебют Huawei MatePad Pro 13.2 с батареей 10100 мАч
Huawei MatePad Pro 13.2 принесёт 16 ГБ памяти и шесть динамиков

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На 12 декабря компания Huawei запланировала проведение в Дубае мероприятия. Из опубликованного тизера стало известно, что там будет анонсирован планшет MatePad Pro 13.2.

В Китае этот планшет был представлен ещё в сентябре. Это устройство с экраном диагональю 13,2 дюйма верхней ценовой категории. Объём оперативной памяти у него составляет максимум 16 ГБ, хранилище до 1 ТБ.

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Здесь применяется гибкая панель OLED с разрешением 2880 x 1920, поддержкой цветового диапазона P3 и коэффициентом контрастности 1000000:1. Толщина устройства лишь 5,5 мм, весит оно 580 г.

Планшет получил процессор Kirin 9000s. Несмотря на тонкий корпус, внутри уместился внушительный аккумулятор ёмкостью 10100 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 88 Вт. От нуля до 85% планшет заряжается за 45 минут, до максимума за 65 минут.

Планшет получил шесть динамиков, поддержку пространственного звука и сертификат Huawei Sound. Спереди находится камера 16 Мп с сенсором ToF, сзади камеры 13 Мп и 8 Мп. Среди прочих характеристик есть Bluetooth 5.2, AAC и LDAC. Установлена операционная система HarmonyOS 4, имеется стилус третьего поколения M-Pen. Технология StarLight обеспечивает свыше 10000 степеней нажатия и нулевую задержку.

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Наряду с планшетом могут быть представлены наушники открытого типа.

#huawei #планшеты
Источник: gizmochina.com
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