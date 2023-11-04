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СтарыйДед
HUAWEI MatePad SE с диагональю 10,4 дюйма был замечен на сингапурском сайте сертификации IMDA
Huawei MatePad SE 10,4 дюйма уже вышел как на китайском, так и на европейском рынке, и теперь планшет выйдет на нескольких других мировых рынках.

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Китайская компания Huawei уже представила свой новый планшет – Huawei MatePad SE 10.4 дюйма – на рынках Китая и Европы. Судя по всему, бренд планирует скоро выпустить этот доступный планшет и на нескольких других мировых рынках. Сегодня был замечен планшет Huawei MatePad SE 10.4 дюйма с модельным номером AGS5-W09 на сайте сертификации IMDA.

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В информации указывается, что устройство будет поддерживать Bluetooth и Wi-Fi, а также указывается, что оно будет доступно на нескольких других мировых рынках. Учитывая, что планшет уже дебютировал в различных странах, то его характеристики и особенности уже давно известны.

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Планшет оснащен 10.4-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с соотношением сторон 15:9, с частотой обновления экрана в 60 Гц, разрешением экрана 2000×1200 пикселей, плотностью пикселей 225 пикселей на дюйм и регулировкой яркости на 4096 уровней. В его основе лежит чипсет Snapdragon 680 в сочетании с оперативной памятью до 4 ГБ и внутренней памятью до 128 ГБ. Аккумулятор планшета имеет емкость 5100 мА*ч, а задняя камера – 5 МП, а фронтальная камера – 2 МП. Среди других функций – Bluetooth 5.0, микрофон, два динамика, технология HUAWEI Listen 8.0, порт USB Type-C и порт USB 2.0.

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