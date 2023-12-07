Новая модель Dodge Charger будет представлена в конце 2024 года

Автопроизводитель Dodge представил предновогодний рекламный ролик модели Charger, хотя и в анимационный форме. Красный автомобиль нового поколения похож на концепт-кар Daytona EV прошлого года. Он выполнен в стиле ретро с выпуклостями на капоте и переходящими в заднюю часть линиями.

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Если размеры останутся неизменными по сравнению с концепт-карами, это будет достаточно крупный автомобиль с просторными задними сиденьями. Имеются и некоторые отличия от Daytona. Вместо тонкой световой панели серийный вариант может получить круглые фары. Длина передней двери говорит о том, что это седан со скрытыми ручками задних дверей.

Используются более крупные боковые зеркала и спортивный передний бампер. Заднюю часть автомобиля разглядеть не удалось, так что неизвестно, есть там логотип Dodge или Fratzog. Производитель пока не распространяется о характеристиках этой модели, но говорит об отсутствии двигателя V8. Электрическая версия будет предлагаться в разных комплектациях с разными пакетами обновлений.





Применяется шестицилиндровый двигатель Stellantis Hurricane. Его базовая версия имеет мощность 400 л.с. и крутящий момент 450 Нм, тогда как версия High Output предлагает 500 л.с. и 475 Нм.

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Также скоро на замену Chrysler 300 будет представлен автомобиль на основе Charger. Ждать остаётся около года.