Дополнительный аккумулятор пикапа на 229 кВтч может похвастаться запасом хода в 804 км.

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Конгломерат автопроизводителей Stellantis официально представил Dodge Ram 1500 REV в среду на мероприятии "International Auto Show" в Нью-Йорке. После нескольких месяцев компьютерных тизеров мы теперь точно знаем, как будет выглядеть полностью электрический пикап и насколько мощным будет его аккумулятор.

Stellantis заявляет, что Ram 1500 REV 2025 года побьет текущие рекорды дальности поездки электрического пикапа с запасом хода 804 км. В то время как стандартная версия автомобиля будет включать в себя батарею на 168 кВтч, которой хватит на 563 км, премиальная версия на 229 кВтч, как утверждается, будет достаточно мощной, чтобы доставить вас из Москвы до Минска.

Для сравнения, версия Ford F-150 Lightning Lariat 2023 года может проехать максимум 514 км. Ожидается, что электрический пикап Hummer будет соответствовать этому диапазону, когда он поступит в продажу этой весной, в то время как электрический Chevrolet Silverado приблизится к 643 км, когда он поступит в продажу осенью. Это означает, что ни один электрический пикап не приблизился к расчетному диапазону Ram 1500 REV, за исключением, конечно, Tesla Cybertruck, который предположительно будет иметь запас хода 804 км, когда его все таки доделают.

Аккумулятор Ram 1500 REV не просто привлекает потенциальных покупателей электромобилей своим запасом хода. Stellantis говорит, что водители могут заряжать батарею, чтобы проехать 177 км всего за 10 минут с помощью быстрой зарядки постоянного тока. Вероятно, это предложение не только для обычных водителей пикапов, которые привыкли к пятиминутным остановкам на заправке, но и для тех, кто беспокоится о зарядной инфраструктуре в условиях перехода на электромобили: чем меньше времени требуется для зарядки большого автомобиля, тем быстрее зарядка откроется для другого водителя.

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Помимо батареи, ожидается, что Ram 1500 REV сможет перевозить полезную нагрузку весом до 1224 кг (включая все, что помещается в багажник объемом 15 кубических футов) и буксировать до 6350 кг, что делает его достойным конкурентом своим бензиновым аналогам. Хотя большинство водителей пикапов не задумываются о разгоне от 0 до 100 при подготовке к покупке, Stellantis отмечает, что этот пикап разгонится до 100 км в час всего за 4,4 секунды и будет иметь 654 лошадиных силы.