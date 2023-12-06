Китайский электромобиль обещает стать самым продвинутым в мире

Технологическая компания Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) из Китая обещает в недалёком будущем электромобиль с возможностью проехать до полной разрядки аккумулятора 1000 км. 5 минут зарядки позволят ему проделать путь в 300 км.

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Сейчас разработка представляет собой шасси со встроенными аккумуляторами, электрическими двигателями, системой подвески и прочими автомобильными компонентами. Названные числа получены в результате прошедших в Китае испытаний.

CATL не собирается самостоятельно продавать это шасси в виде электромобиля. Оно создано в рамках соглашения с местным производителем Hozon Auto, которому также принадлежит бренд Neta EV.

В третьем квартале будущего года будет представлена новая модель электромобиля на основе CIIC. Результатом может стать появление серийного варианта концепта Eureka 03, призванного бороться в Китае с Tesla Model 3.

Добиться расстояния в 1000 км позволила эффективность аккумулятора в 75%. Запас хода уменьшается на 30% при падении температуры до -7°С. Это показали испытания в Северном Китае, но пока неизвестно, влияют ли на дальность поездок высокие температуры, как это происходит с Tesla.

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Переменная длина CIIC и особенности платформы позволят размещать на ней разные варианты кузовов. Пока неизвестно, появятся ли подобные электромобили за пределами Китая. В своё время Ford и CATL подписали договор о строительстве аккумуляторного завода в Мичигане на сумму $3,5 млрд.