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Технологическая компания Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) из Китая обещает в недалёком будущем электромобиль с возможностью проехать до полной разрядки аккумулятора 1000 км. 5 минут зарядки позволят ему проделать путь в 300 км.
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Сейчас разработка представляет собой шасси со встроенными аккумуляторами, электрическими двигателями, системой подвески и прочими автомобильными компонентами. Названные числа получены в результате прошедших в Китае испытаний.
CATL не собирается самостоятельно продавать это шасси в виде электромобиля. Оно создано в рамках соглашения с местным производителем Hozon Auto, которому также принадлежит бренд Neta EV.
В третьем квартале будущего года будет представлена новая модель электромобиля на основе CIIC. Результатом может стать появление серийного варианта концепта Eureka 03, призванного бороться в Китае с Tesla Model 3.
Добиться расстояния в 1000 км позволила эффективность аккумулятора в 75%. Запас хода уменьшается на 30% при падении температуры до -7°С. Это показали испытания в Северном Китае, но пока неизвестно, влияют ли на дальность поездок высокие температуры, как это происходит с Tesla.
Переменная длина CIIC и особенности платформы позволят размещать на ней разные варианты кузовов. Пока неизвестно, появятся ли подобные электромобили за пределами Китая. В своё время Ford и CATL подписали договор о строительстве аккумуляторного завода в Мичигане на сумму $3,5 млрд.