Генеральный директор подразделения BMW M рассказал о новом автомобиле

Глава подразделения BMW M Франк ван Мил поделился информацией относительно выходящего в будущем году автомобиля M5. Он получит гибридный подключаемый (plug-in) электродвигатель с двигателем V8. Это решение позаимствовано из модели XM и будет применяться в новом автомобиле M5 Touring.

реклама

Неофициальная информация об этом уже появлялась, но сама компания рассказывает об этом впервые. Попутно были опровергнуты слухи о том, что новые модели M5 получат двигатели меньшего размера. В интервью было сказано, что компания никогда не делает изменений только для одного автомобиля. Новая концепция трансмиссии будет применяться и в других моделях.





В XM используется 4,4-литровый двигатель V8 PHEV с двойным турбонаддувом с мощностью до 644 л.с. и крутящим моментом 590 Нм. В XM Label предлагается наиболее мощная версия до 738 л.с при наличии крутящего момента 738 Нм. Как раз такой мощный вариант и получит M5.

Использование двигателя V8 расходится с планами Mercedes-AMG, где более мощные электродвигатели работают с уменьшенными двигателями внутреннего сгорания. В качестве примера можно назвать Mercedes-AMG CLE 63 на основе четырехцилиндрового гибридного двигателя.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В BMW говорят, что хотят иметь мощный основной двигатель, поэтому не собираются уменьшать ДВС в пользу увеличения электрических двигателей. Производитель планирует сохранять рядные шестицилиндровые двигатели V8 в течение как можно более длительного времени. Также будут сохраняться гибридные трансмиссии, а затем произойдёт переход на электромобили.