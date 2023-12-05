А к концу десятилетия — до 50%.

По информации Nikkei Asian Review, японская корпорация Toyota Motor готова побороться за европейский рынок электромобилей, рассчитывая до 20% своего ассортимента предложений на нём к 2026 году перевести на электротягу. Для этого к тому времени на местный рынок будут выведены шесть новых моделей электромобилей, а объёмы продаж увеличатся до 250 000 машин в год.

реклама

Источник изображения: Toyota Motor

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ради завоевания европейского рынка корпорации придётся локализовать производство электромобилей и тяговых батарей. У неё есть предприятия в Великобритании, Франции и Чехии, но будет ли Toyota опираться именно на эти производственные базы при освоении выпуска электромобилей в Европе, не уточняется. Конкуренты в лице Volkswagen и Stellantis, не говоря уже о китайских автопроизводителях, готовятся в течение пары лет предложить европейским покупателям электромобили стоимостью от 20 до 25 тысяч евро, но Toyota о подобных планах пока умалчивает, предпочитая заниматься оптимизацией своих расходов. В прошлом году Toyota только 11% всей выручки получила на европейском рынке, но с точки зрения электромобилей он входит в тройку крупнейших в мире, поэтому японская корпорация и заинтересована в его освоении с новым для себя типом продукции.