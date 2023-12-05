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Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2026 году Toyota доведёт долю электромобилей в своей европейской линейке до 20%
А к концу десятилетия — до 50%.

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По информации Nikkei Asian Review, японская корпорация Toyota Motor готова побороться за европейский рынок электромобилей, рассчитывая до 20% своего ассортимента предложений на нём к 2026 году перевести на электротягу. Для этого к тому времени на местный рынок будут выведены шесть новых моделей электромобилей, а объёмы продаж увеличатся до 250 000 машин в год.

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Источник изображения: Toyota Motor

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Ради завоевания европейского рынка корпорации придётся локализовать производство электромобилей и тяговых батарей. У неё есть предприятия в Великобритании, Франции и Чехии, но будет ли Toyota опираться именно на эти производственные базы при освоении выпуска электромобилей в Европе, не уточняется. Конкуренты в лице Volkswagen и Stellantis, не говоря уже о китайских автопроизводителях, готовятся в течение пары лет предложить европейским покупателям электромобили стоимостью от 20 до 25 тысяч евро, но Toyota о подобных планах пока умалчивает, предпочитая заниматься оптимизацией своих расходов. В прошлом году Toyota только 11% всей выручки получила на европейском рынке, но с точки зрения электромобилей он входит в тройку крупнейших в мире, поэтому японская корпорация и заинтересована в его освоении с новым для себя типом продукции.

#аналитика #электромобили #европа #toyota
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