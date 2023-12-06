Состоятельные обладатели Toyota GR Supra могут сделать её внешний вид ещё ярче

Компания DarwinPRO Aerodynamics в очередной раз решила порадовать любителей стильных автомобилей, на этот раз обвесом для Toyota GR Supra. С ним машина начинает выглядеть более агрессивно.

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Достигается это за счёт использования аксессуаров на основе углеродного волокна. Его можно увидеть на капоте, передней губе, боковых юбках, заднем диффузоре, спойлере багажника, крыльях и накладке на передний бампер. Задний диффузор содержит встроенный комплект со стоп-сигналом и дверными креплениями.

Предлагается также комплект легкосплавных дисков с десятью спицами. Под ними располагаются тормозные диски, а ещё имеется комплект красных тормозных суппортов.

Никаких внутренних обновлений DarwinPRO Aerodynamics не приносит. Неизменным остаётся рядный шестицилиндровый двигатель BMW B58, как и содержимое салона. Несмотря на это, комментарии в Instagram дают понять, что многим предложенное улучшение внешнего вида понравилось.

Стоимость пока не была названа, но если смотреть на другие предложения на сайте разработчика, она может составлять примерно $10000.