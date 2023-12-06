Honor работает над парой быстрых смартфонов с акцентом на производительность

Недавно состоялся анонс смартфонов серии Honor 100, но на этом данный бренд в нынешнем году своей работы не завершает. В декабре должна быть анонсирована модель Honor 90 GT, где ставка делается на вычислительную мощь, а камерам особого внимания не уделяется. Также может быть анонсирован аппарат X50 GT.

X50 GT будет представлять собой улучшенный вариант модели X40 GT на Snapdragon 888 и с усовершенствованной системой охлаждения. Полный перечень характеристик неизвестен, но это должен быть самый быстрый аппарат в линейке X50.

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Honor 90 GT придёт на смену представленному годом ранее Honor 80 GT на чипе Snapdragon 8+ Gen 1. Судя по прошлому году, на этот раз будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2. Также будет вариант смартфона 90 GT+ с объёмом оперативной памяти 24 ГБ.

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В любом случае, появления этих устройств в Китае остаётся ждать не слишком долго. Тогда станет доступной вся необходимая информация о них.