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Компания Honor без объявления выпустила свой новый смартфон на глобальный рынок. Он получил название Honor X7b. Ранее устройство получило сертификаты IMDA и TDRA. Новый смартфон является самым дешевым предложением компании на международном рынке. Удивительно, но устройство по-прежнему обладает некоторыми примечательными характеристиками, включая большую батарею, процессор Snapdragon, три задние камеры и многое другое.
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Honor X7b оснащен плоским ЖК-дисплеем размером 6,8 дюйма с вырезом по центру под фронтальную камеру. Он имеет разрешение FullHD и частоту обновления 90 Гц. Экран сертифицирован TUV Rheinland на снижение воздействия синего света. Смартфон имеет расположенный сбоку сканер отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.
Что касается фотографических возможностей, то Honor X7b имеет два отдельных круглых блока с камерами и вспышкой. Камеры представлены основным датчиком с разрешением 108 МП, сверхширокоугольным объективом на 5 МП и макрокамерой разрешением 2 МП. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 8 МП.
Работает Honor X7b на базе процессора Snapdragon 680. Он предлагается в конфигурациях с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, а также с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Работает Honor X7b из коробки на базе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.
Honor X7b предлагается в цветах Flowing Silver, Emerald Green и Midnight Black по цене от 249 долларов (229 евро), но цена будет варьироваться в зависимости от региона.