Смартфон относится к моделям начального среднего уровня, но отличается аккумулятором емкостью 6000 мАч

Компания Honor без объявления выпустила свой новый смартфон на глобальный рынок. Он получил название Honor X7b. Ранее устройство получило сертификаты IMDA и TDRA. Новый смартфон является самым дешевым предложением компании на международном рынке. Удивительно, но устройство по-прежнему обладает некоторыми примечательными характеристиками, включая большую батарею, процессор Snapdragon, три задние камеры и многое другое.

реклама

Honor X7b оснащен плоским ЖК-дисплеем размером 6,8 дюйма с вырезом по центру под фронтальную камеру. Он имеет разрешение FullHD и частоту обновления 90 Гц. Экран сертифицирован TUV Rheinland на снижение воздействия синего света. Смартфон имеет расположенный сбоку сканер отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

Что касается фотографических возможностей, то Honor X7b имеет два отдельных круглых блока с камерами и вспышкой. Камеры представлены основным датчиком с разрешением 108 МП, сверхширокоугольным объективом на 5 МП и макрокамерой разрешением 2 МП. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 8 МП.

Работает Honor X7b на базе процессора Snapdragon 680. Он предлагается в конфигурациях с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, а также с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Работает Honor X7b из коробки на базе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Honor X7b предлагается в цветах Flowing Silver, Emerald Green и Midnight Black по цене от 249 долларов (229 евро), но цена будет варьироваться в зависимости от региона.