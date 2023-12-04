Смартфон Honor Magic 6 Pro будет представлен в январе

Бренд Honor в настоящее время работает над линейкой флагманских аппаратов Magic 6. Известно, что здесь будет применяться новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Смартфоны могут быть представлены в Китае в январе. Пока же с характеристиками Magic 6 Pro можно ознакомиться благодаря тизеру из социальной сети Weibo.

Аппарат получит дисплей типа OLED с разрешением около 2K. У него будет овальный вырез для двух передних камер, а также усовершенствованные датчики трёхмерной разблокировки лица, управление жестами и отслеживание глаз.

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Устройство основано на Android 14 с программой оболочкой Magic OS 8.0, а также обладает новой функциональностью уведомления Smart Island. Помимо продвинутого процессора, здесь будет встроенный чип безопасность. Модель искусственного интеллекта поддерживает 7 млрд параметров.

Второе поколение батареи Qinghai Lake имеет пока не названную ёмкость. Ещё здесь будет поддержка спутниковой связи.

Основная камера OmniVision OV50k с разрешением 50 Мп обладает сенсором 1 дюйм и имеет переменную апертуру.

Аппарат сделан из гладкого нанокерамического стекла с премиальным внешним видом. Степень его защиты составляет IP68, что позволяет пережить контакты с водой и пылью.

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Аппарат с модельным номером BVL-AN00 недавно посетил сертификационную платформу 3C, откуда стало известно о мощности зарядки 66 Вт. В Китае продажи стартуют в конце января. В других странах устройство может быть представлено в конце первого квартала или в начале второго.