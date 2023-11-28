Недавно GM объявила о приобретении компании TEI, одного из основных участников разработки технологии гигалитья, используемой Tesla, благодаря которой крупные структурные компоненты могут быть отлиты одним куском, а не собраны из сотен более мелких. Примерно в то же время компания BMW заключила партнерство с Loramendi и Voxeljet для автоматизации крупномасштабной 3D-печати песчаных форм для литья головок цилиндров на своем заводе в Ландсхуте.

В этом году много говорилось об использовании 3D-печати в автомобильном производстве, в частности о технологии гигалитья, которая применяется компанией Tesla для создания больших конструкционных деталей. Недавно компания Tools and Equipment International (TEI), ответственная за разработку технологии для Tesla, была приобретена концерном General Motors (GM). В это же время BMW также инвестировала в технологии 3D-печати, наладив сотрудничество с компаниями Voxeljet и Loramendi для 3D-печати песчаных сердечников для литья головок цилиндров на своем новом заводе в Ландсхуте.

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Ранее GM уже сотрудничала с Voxeljet, которая предлагает крупнейшие принтеры Binder Jetting для песчаных форм, при производстве своего роскошного электромобиля Cadillac CELESTIQ. Компания TEI также известна известна всему миру в области литья в песчаные формы и быстрого прототипирования. Приобретение компании TEI стоимостью менее 100 миллионов долларов укрепило позиции GM на все более конкурентном рынке электромобилей и предоставило необходимые средства для более эффективного масштабного производства.

Компания TEI, специализирующаяся на литье крупных деталей из песка, ранее сотрудничала с Tesla (Источник изображения: TEI)

Песчаные формы напечатанные на 3D-принтере с использованием технологии Voxeljet (Источник изображения: Loramendi)

Установка ICP компании Loramendi, автоматизирующая печать и дальнейшую обработку деталей (Источник изображения: Loramendi)

BMW также вложилась в технологию 3D-печати песчаных форм на своем заводе в Ландсхуте, где они используются для литья головок цилиндров для своего двигателя B48. Изготовление песчаных форм методом 3D-печати, как правило, трудоемкий процесс, включающий печать, сушку, извлечение и очистку готовых деталей, а также подготовку и переработку песка. В сотрудничестве с Loramendi и Voxeljet компания BMW создала автоматизированную производственную линию, включающую принтер Voxeljet VX1300-X и систему микроволновой сушки Loramendi.

Производственная линия оснащена автоматизированными станциями отверждения и роботизированными манипуляторами для удаления и очистки песчаных стержней. Это позволяет заводу каждую неделю производить тысячи песчаных форм, напечатанных на 3D-принтере. Такое растущее внедрение 3D-печати в автомобильной промышленности является хорошим знаком того, что аддитивное производство выходит за рамки мелкосерийного проектирования, прототипирования и нишевых приложений и становится основным направлением. Кроме того, компания значительно улучшила как эффективность производства, так и качество сборки деталей (и, следовательно, производительность автомобиля).

Конечно, те, кто хочет использовать преимущества 3D-печати для небольших проектов, могут выбрать настольные FDM-принтеры, такие как 3D-принтеры Ankermake M5 и M5C с автоматическим выравниванием и высокоскоростной печатью 500 мм/с, или SLA-принтеры, такие как 3D-принтер ANYCUBIC Photon Mono M5s 12K для печати фотополимерной смолой.

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