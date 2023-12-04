Желающие смогут делиться мультимедийными файлами в WhatsApp без потери качества

Как в любом другом мессенджере, в популярном приложении WhatsApp можно пересылать изображения и видео. Для экономии трафика при отправке мультимедийный контент сжимается и его качество ухудшается. Не так давно разработчики WhatsApp предложили возможность передавать мультимедиа в формате HD, но это всё равно может быть ниже изначального качества файлов. В ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

Отправка фото и видео в первоначальном качестве предлагается в версии WhatsApp 23.24.73 на Android и iOS. Отправка происходит на вкладке «Документы» и файлы не сжимаются.

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В настоящее время данная возможность постепенно распространяется среди пользователей WhatsApp по всему миру. Благодаря ей можно отправлять файлы даже в формате RAW, поэтому вы сможете делиться фотографиями для дальнейшего редактирования. Предварительный просмотр отсутствует, но получатель может нажать на файл для просмотра.

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Подобная функциональность будет особенно актуальной для любителей мобильной фотографии, которые хотят поделиться своими произведениями во всей красе. Эта функция доступна не в бета-версии, а в финальном варианте приложения, поэтому ей сможет воспользоваться любой желающий.