Генеративный искусственный интеллект добирается до мессенджера WhatsApp

В приложении WhatsApp на Android начинается тестирование новой кнопки для быстрого запуска чат-бота на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Такая возможность была найдена в версии приложения v2.23.24.26, которая сейчас доступна в магазине Google Play Store.

Эта кнопка показывает наличие чата и сейчас доступна ограниченному кругу пользователей. Она располагается на вкладке «Чаты». Чтобы проверить её наличие, нужно нажать на иконку нового чата и на команду «Новый чат AI». При нажатии требуется принять пользовательское соглашение. В групповом чате нужно ввести «@MetaAI» и запрос, чтобы запустить виртуального помощника.

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Сейчас речь идёт только о территории США и английском языке. Чат-бот может взаимодействовать с пользователем при помощи текста и создавать фотореалистичные изображения на основе текстовых запросов. В качестве аватаров этого чат-бота будут представлены ряд знаменитостей. Кроме мессенджера, он будет применяться в очках Ray-Ban и гарнитуре Quest 3.

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Это очередное новшество в WhatsApp за последние месяцы. К числу других относятся поиск постов по датам, перемотка видео назад и вперёд, отправка текстов на неизвестные номера, удаляемые после прослушивания голосовые сообщения, пишет Neowin.