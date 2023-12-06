Redmi 13C 5G по невысокой цене предлагает защиту от брызг и пыли

В среду компания Xiaomi представила смартфон бюджетной ценовой категории Redmi 13C 5G. Помимо современного стандарта связи, аппарат отличается наличием основной камеры 50 Мп и интересным дизайном задней панели. Аппарат основан на версии только с 4G, но отличается другим процессором и камерами.

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Новая модель обладает экраном LCD с диагональю 6,74 дюйма, разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Сканера отпечатка пальцев под экраном здесь нет, есть он внутри кнопки питания на правой стороне корпуса. Здесь же располагается регулятор громкости.

Устройство получило процессор MediaTek Dimensity 6100+ с восемью вычислительными ядрами, два из которых являются мощными с частотой до 2,5 ГГц. На выбор доступны варианты хранилища 128 и 256 ГБ, а памяти предлагается 4, 6 и 8 ГБ.

Выступ камер отличается от того, что есть на аппарате с 4G. Здесь есть основная камера 50 Мп с апертурой f/1.8. Разрешение вспомогательной камеры не называется, так что вряд ли она представляет собой что-то интересное. Внутри выреза спереди находится камера с разрешением 5 Мп. Это меньше, чем 8 Мп на версии с 4G.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки достигает 18 Вт, хотя в комплекте поставки есть адаптер только на 10 Вт. Поддерживается установка карт памяти microSD, можно одновременно поставить две SIM-карты, обе из которых могут работать в сетях 5G.

Среди других характеристик разъём 3,5 мм, система Android 13 с MIUI 14 и защитное стекло Gorilla Glass. Доступна защита от брызг и пыли, что для бюджетного смартфона является приятным сюрпризом.

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Предлагаются чёрный, зелёный и серебряный цветовые варианты. Стоимость разных конфигураций равна 110 евро, 130 евро и 150 евро. Продажи планируется начать 16 декабря, по крайней мере в Индии.