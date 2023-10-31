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Xiaomi продолжает радовать своих поклонников инновационными продуктами, и на этот раз они готовятся представить свой новейший смартфон - Xiaomi Redmi 13C. После успешного запуска серии Xiaomi 14 с HyperOS, компания готовится поразить рынок еще одной потрясающей моделью. Redmi 13C уже прошел сертификацию TDRA, TKDN и GSMA IMEI, что говорит о том, что компания серьезно настроена на глобальный запуск этого устройства. Недавно он был замечен на индийском сайте сертификации BIS под номером модели 23124RN87I. Кроме того, рядом с Redmi 13C появилось загадочное устройство Xiaomi с номером модели 23128PC33I, название которого пока не подтверждено.
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Живые изображения Redmi 13C, которые утекли в сеть вместе с розничной коробкой, предоставили важную информацию о функциях этого телефона. Оказывается, смартфон будет оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц, что обеспечит плавное и реалистичное отображение контента. Он также будет работать на восьмиъядерном процессоре, что гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. Одной из главных особенностей Redmi 13C станет его камера. Согласно утечке, смартфон будет оснащен основной задней камерой на 50 МП, что позволит пользователю делать высококачественные фотографии и видео. Кроме того, аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт обеспечит долгое время работы без необходимости постоянной подзарядки.
Судя по отчетам, Xiaomi может выпустить Redmi 13C на рынок под названием POCO C65, что может стать интересным ходом компании. В любом случае, смартфон предложит потребителям высокую производительность, передовые технологии и удобные функции.