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СтарыйДед
Redmi 13C был замечен на индийском сайте сертификации BIS с неизвестным устройством Xiaomi
Redmi 13C появился на индийском сайте сертификации BIS под номером модели 23124RN87I вместе с загадочным устройством Xiaomi с номером модели 23128PC33I.

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Xiaomi продолжает радовать своих поклонников инновационными продуктами, и на этот раз они готовятся представить свой новейший смартфон - Xiaomi Redmi 13C. После успешного запуска серии Xiaomi 14 с HyperOS, компания готовится поразить рынок еще одной потрясающей моделью. Redmi 13C уже прошел сертификацию TDRA, TKDN и GSMA IMEI, что говорит о том, что компания серьезно настроена на глобальный запуск этого устройства. Недавно он был замечен на индийском сайте сертификации BIS под номером модели 23124RN87I. Кроме того, рядом с Redmi 13C появилось загадочное устройство Xiaomi с номером модели 23128PC33I, название которого пока не подтверждено.

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Живые изображения Redmi 13C, которые утекли в сеть вместе с розничной коробкой, предоставили важную информацию о функциях этого телефона. Оказывается, смартфон будет оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц, что обеспечит плавное и реалистичное отображение контента. Он также будет работать на восьмиъядерном процессоре, что гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. Одной из главных особенностей Redmi 13C станет его камера. Согласно утечке, смартфон будет оснащен основной задней камерой на 50 МП, что позволит пользователю делать высококачественные фотографии и видео. Кроме того, аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт обеспечит долгое время работы без необходимости постоянной подзарядки.

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Судя по отчетам, Xiaomi может выпустить Redmi 13C на рынок под названием POCO C65, что может стать интересным ходом компании. В любом случае, смартфон предложит потребителям высокую производительность, передовые технологии и удобные функции.

#смартфон #redmi #redmi 13 #redmi 13c
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