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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 13C стоимостью от 120 долларов
Он будет доступен в черной и зеленой расцветках

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Хорошо знакомая российским потребителям китайская корпорация Xiaomi наконец-то представила ожидаемый многими фанатами бренда бюджетный смартфон Redmi 13C. Он базируется на SoC MediaTek Helio G99 и обладает 6.74-дюймовым дисплеем с повышенной частотой обновления (90 Гц). Основной блок камер состоит из трех датчиков: 50+2+2 мегапикселя. Фронтальная камера – 5-мегапиксельная. Литий-полимерная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА*ч поддерживает 18-ваттную ускоренную зарядку, но в комплекте с девайсом поставляется зарядное устройство лишь на 10 Вт.

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Приобрести базовую версию Xiaomi Redmi 13C можно от 120-125 американских долларов – речь идет о модели с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ места на флеш-накопителе. Продвинутая модификация с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на накопителе предлагается уже от 135-140 долларов. Сообщается, что аппарат доступен в черном и зеленом вариантах цветового исполнения. Он уже появился на рынках ряда африканских стран, например, в Нигерии, а в ближайшее время его можно будет купить и в других регионах. Цены везде будут примерно одинаковыми.

#смартфоны #xiaomi #redmi
Источник: ixbt.com
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