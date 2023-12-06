Четырьмя наиболее продаваемыми смартфонами мира остаются айфоны

Согласно статистике третьего квартала от аналитической компании Canalys, Samsung в очередной раз стала лидером по объёму поставок смартфонов. Правда, доля рынка у неё немного сократилась с 22% до 20%. Похожую статистику приводят и другие аналитики.

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Если же говорить об успехах конкретных моделей смартфонов, на коне снова аппараты iPhone. Лидирует на протяжении двух кварталов подряд стандартная модель iPhone 14. В тройку лидеров входят и две другие модели серии iPhone 14, а на четвёртом месте находится более старый iPhone 13. Последний был лидером в трёх первых кварталах 2022 года и с тех пор находится на четвёртом месте. Если тенденция сохранится, скоро туда переместиться iPhone 15.

Впрочем, ситуация может и измениться. Аппараты iPhone 14 могут оказаться настолько успешными, что покупатели не будут торопиться приобретать вместо них новые iPhone 15.

Только на шестом месте в момент релиза в первом квартале находился Samsung Galaxy S23 Ultra, после чего он скатился на восьмое место во втором квартале, а затем вообще покинул десятку. S23 и S23+ в этом рейтинге отсутствуют, хотя представители Samsung в топ-10 всё равно есть. Однако, зарабатывает на них компания не так много.

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Ещё в десятке есть не слишком дорогой Redmi 13C, что знаменует собой возвращение в число лидеров Xiaomi. Обычно у китайского производителя в топ-10 были аппараты средней и начальной категорий.