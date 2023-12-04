Статистика компании IDC показывает увеличение продаж мобильных устройств

Аналитическая фирма IDC говорит о росте продаж смартфонов в текущем квартале, хотя по итогам всего года наблюдается падение. Лучше других аппаратов проявляет себя iPhone, а ещё лучше продажи могут стать с более широким распространением сетей 5G.

Согласно прогнозу, в этом квартале поставки вырастут на 7,3% по сравнению с показателями конечной давности. По итогам всего года объём поставок сократится на 3,5% до 1,16 млрд аппаратов. Ранее в этом году прогноз был более неблагоприятной и говорил о падении на 4,7%. В следующем году IDC ждёт роста на 3,4%.

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Apple проявила наибольшую устойчивость во время последнего кризиса, поскольку покупатели её устройств более состоятельные. Также помогли акции по обмену старых устройств на новые с доплатой, что делает продукты более доступными. На Android больше покупают аппараты начальной ценовой категории, чаще всего в развивающихся странах и в Китае. Эти регионы пострадали от кризиса больше других.

В нынешнем году средняя стоимость смартфонов может вырасти на 5,5% до $438. Этот показатель растёт на протяжении последних четырёх лет, поскольку премиальные смартфоны продаются лучше других. Скоро рост средней цены может замедлиться и в 2027 году она может сократиться до $396. Даже это будет выше прежних прогнозов.

Неудивительно, что система iOS показала рост на 0,6% и имеет рекордную долю в 19,6%. Продажи Android-смартфонов должны сократиться на 4,4%. Однако, её доля рынка прогнозируется на уровне 81,3%.

Восстанавливается рынок смартфонов в Китае. В первую очередь на это влияет возвращение аппаратов производства Huawei. Это может поспособствовать росту всего рынка Android в долгосрочной перспективе.

Чистая прибыль китайской компании выросла более чем вдвое, чему помогли продажи флагманских смартфонов Mate 60 Pro. Несмотря на цены около $1200, за шесть недель после начала продаж их было куплено в количестве 1,6 млн.

У многих потребителей в развитых странах уже есть аппараты с поддержкой 5G. Теперь на очереди развивающиеся страны, где спрос на 5G может подтолкнуть продажи мобильных устройств.

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В этом году рост может составить 11%, в следующем 20%. Доля смартфонов с 5G в этом году будет 61%, в 2027 году 83%. Если поставки смартфонов в целом будут расти в год на 1,4% до 2007 года, рост поставок аппаратов с 5G составит 11,1%. Главным преимуществом поддержки 5G является трансляция видео с более высоким разрешением. В других сценариях применения более высокая скорость доступа в интернет также не помешает.