Производство устройств Apple в Индии стало продолжением стратегии компании по внедрению производства за пределами Китая

Некоторые заводы в Индии столкнулись с проблемами производства iPhone вследствие экстремальной погоды и проливных дождей.

реклама

Тайваньские компании Foxconn и Pegatron временно остановили производство iPhone на своих заводах, находящихся в регионе Ченнай, столице штата Тамилнаду, который располагается в южной части Индии и населен более чем 70 миллионами человек.

На данный момент шторм "Мичаунг" нанес серьезный ущерб местной инфраструктуре и жителям Ченнай. Сообщается, что из-за экстремальных погодных условий погибли пять человек. Было также зафиксировано затопление взлетно-посадочной полосы одного из самых загруженных аэропортов страны после проливного дождя. Город готовится к приближению мощного циклона, который ожидается в течение следующих 24 часов.

На заводе Foxconn, где производятся iPhone в штате Тамилнад, работает около 35 000 человек. Компания пока не приняла решение о возобновлении производства, так как все зависит от прохождения циклона Мичаунга и развития событий в ближайшие часы.

Производство устройств Apple в Индии стало продолжением стратегии компании из по диверсификации производства вне Китая. В 2017 году Apple начала собирать iPhone в Индии. Вначале в стране выпускались только старые модели и более доступные по цене телефоны.

Однако с появлением iPhone 14 компания Apple дала свое согласие Foxconn на начало сборки новой модели iPhone в Индии. Кроме того, в будущем собирать iPhone 15 будут именно в Индии, но с гораздо большей скоростью и объемом производства. В начале 2023 года министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что на данный момент около 5% всех iPhone производится в Индии, а цель компании состоит в том, чтобы довести этот показатель до 25%.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Отмечается, что это уже второй случай за последние месяцы, когда Pegatron вынуждена закрыть свою фабрику. В сентябре в результате пожара производство iPhone было временно приостановлено.