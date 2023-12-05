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10test
В Индии остановили производство iPhone из-за погодных условий
Производство устройств Apple в Индии стало продолжением стратегии компании по внедрению производства за пределами Китая

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Некоторые заводы в Индии столкнулись с проблемами производства iPhone вследствие экстремальной погоды и проливных дождей.

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Тайваньские компании Foxconn и Pegatron временно остановили производство iPhone на своих заводах, находящихся в регионе Ченнай, столице штата Тамилнаду, который располагается в южной части Индии и населен более чем 70 миллионами человек.

На данный момент шторм "Мичаунг" нанес серьезный ущерб местной инфраструктуре и жителям Ченнай. Сообщается, что из-за экстремальных погодных условий погибли пять человек. Было также зафиксировано затопление взлетно-посадочной полосы одного из самых загруженных аэропортов страны после проливного дождя. Город готовится к приближению мощного циклона, который ожидается в течение следующих 24 часов.

На заводе Foxconn, где производятся iPhone в штате Тамилнад, работает около 35 000 человек. Компания пока не приняла решение о возобновлении производства, так как все зависит от прохождения циклона Мичаунга и развития событий в ближайшие часы.

Производство устройств Apple в Индии стало продолжением стратегии компании из по диверсификации производства вне Китая. В 2017 году Apple начала собирать iPhone в Индии. Вначале в стране выпускались только старые модели и более доступные по цене телефоны.

Однако с появлением iPhone 14 компания Apple дала свое согласие Foxconn на начало сборки новой модели iPhone в Индии. Кроме того, в будущем собирать iPhone 15 будут именно в Индии, но с гораздо большей скоростью и объемом производства. В начале 2023 года министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что на данный момент около 5% всех iPhone производится в Индии, а цель компании состоит в том, чтобы довести этот показатель до 25%.

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Отмечается, что это уже второй случай за последние месяцы, когда Pegatron вынуждена закрыть свою фабрику. В сентябре в результате пожара производство iPhone было временно приостановлено.

#iphone #индия #производство
Источник: phonearena.com
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