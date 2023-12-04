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Студия дизайна Calty компании Toyota показала концепты прошлого
Четыре автомобиля Toyota, которые так и не увидели свет

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Находящаяся в Калифорнии исследовательская дизайнерская студия Calty автопроизводителя Toyota продемонстрировала изображения четырёх концептов автомобилей прошлых лет. Они варьируются от эксцентричного городского автомобиля до футуристического суперкара.

Созданный в 1989 году изящный концепт Future High Performance Concept обладал инновационным внешним видом, отличительной чертой которого были скрытые передние колёса. Не менее интересно выглядит выдвигающиеся из кузова двигатель. Нажатие на кнопку позволяло выдвинуть его и охладить, хотя эта возможность была больше для привлечения внимания, нежели по-настоящему практичной. Кабину со стороны водителя можно было закрыть, словно это Бэтмобиль.

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Далее идёт городской автомобиль NYC Concept для крупных мегаполисов вроде Нью-Йорка. Увидев такой на улице, вы определённо постарались бы рассмотреть его более пристально. Вытянутый вверх автомобиль призван занимать как можно меньше места в битком забитом городе. Внутри есть ограждение сидений пассажиров. Люди находятся в полусидячем положении, словно облокотившись на стену. Вряд ли будет удобно стоять так долго, но в Toyota говорят, что благодаря этому можно находиться вровень с глазами пешеходов, что увеличивает безопасность движения. Заднее сиденье складывается, чтобы можно было уместить больше груза.

Наверняка мало кто пожалеет, что этот автомобиль так и не добрался до дорог. Зато можно пожалеть, что не увидел свет следующий автомобиль с кузовом шутинг-брейк (shooting brake). Это 4-дверная полноприводная модель с оппозитным четырёхцилиндровым двигателем, известная под именем X86D.

В изяществе этого автомобиля каждый может убедиться самостоятельно, посмотреть на изображение. Заднее стекло здесь имеет уникальную форму, как и многие другие элементы.

Что касается электромобилей прошлого, ещё до Prius был разработан двухдверный автомобиль 2+2 для городов. Производитель называет его лёгким, с аэродинамическим дизайном и узкими шинами.

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Baby Lunar Cruiser имеет мотор в каждом колесе, что придаёт мощность колёсам с безвоздушными шинами. Управление осуществляется джойстиками, причём не только рулём, но также газом и тормозом. В этом автомобиле было обещано беспилотное вождение и даже упоминалась дополненная реальность. Определённо, данная модель опередила бы своё время.

#автомобили #toyota
Источник: carbuzz.com
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