Xiaomi выпустит новую серию смарт-часов

Помимо смартфонов и планшетов, у компании Xiaomi есть две линейки умных часов: Xiaomi Watch и Xiaomi Watch S. Скоро к ним может присоединиться третья, а ещё существуют умные часы под брендами Redmi и Poco.

Источником информации является инсайдер Мукул Шарма. Согласно его сведениям, новая серия часов будет называться Xiaomi Watch H, где H не несёт определённой смысловой нагрузки, как и S в Watch S.

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Часы будут работать на программной платформе HyperOS и их появление ожидается в первом квартале будущего года. Ранее Xiaomi уже представила часы Watch S3 и Redmi Watch 4 на HyperOS.

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Пока не сообщается, будут ли часы новой серии продаваться только в Китае, в ограниченном числе регионов или по всему миру. Дальнейшие слухи и информация с сертификационных платформ разных стран может прояснить этот вопрос. Пока можно сказать, что Xiaomi Watch S3 и Redmi Watch 4 в международную продажу ещё не поступили и предлагаются только в Китае. Однако, часы этих серий предыдущих поколений продаются в других регионах.