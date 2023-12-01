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Генеральный директор Xiaomi пожертвовал Уханьскому университету 1,3 млрд юаней
Пожертвование сделано в честь 130-го дня рождения университета, где учился Лэй Цзюнь

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Соучредитель и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь отличился на поприще благотворительности, внеся рекордное пожертвование в сумме 1,3 млрд юаней ($183 млн). Получателем стал Уханьский университет, где он когда-то учился. Это рекорд для пожертвований китайским университетам, который демонстрирует желание Лэй Цзюня вносить вклад в развитие образования и инноваций.

Пожертвование приурочено к 130-летию этого университета и должно помочь развивать ключевые академические дисциплины. Деньги пойдут на фундаментальные исследования в математике, физике, химии, литературе, истории и философии. Не забыта и информатика, тем более что Лэй Цзюнь является выпускником 1991 года со степенью бакалавра компьютерных наук.

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Лэй Цзюнь говорит, что хотел внести вклад в появление новых выдающихся инженеров, учёных и представителей других технологических наук в Китае. По его словам, получение стипендии в свои студенческие времена породило в нём желание делиться в настоящее время.

Считается, что тяга к предпринимательской деятельности у Лэй Цзюня во многом возникла в Университетской библиотеке в 1987 году. Там он нашёл книгу «Пожар в долине», описывающую зарождение мира персональных компьютеров, включая компании Microsoft и Apple.

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Среди других известных китайских технологических предпринимателей крупные пожертвования делали Джек Ма, Пони Ма Хуатэн, Ричард Лю и Чжан Имин. Xiaomi недавно показала первый рост доходов за последние шесть кварталов.

#xiaomi
Источник: gizmochina.com
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